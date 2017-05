Pub

Os encarnados festejaram o 36.º título do seu historial ao vencerem na Luz o Vitória por 5-0 - marcaram Cervi, Jiménez, Pizzi e Jonas (2)

O Benfica goleou este sábado o Vitória de Guimarães, por 5-0, e sagrou-se campeão nacional, alcançando o tão ambicionado tetra (quatro títulos consecutivos) que o clube nunca tinha conquistado. Foi uma vitória fácil e com muita classe, construída com uma primeira parte de luxo que terminou com quatro golos marcados.

Cervi abriu o marcador aos 11', Jiménez fez o segundo num lance incrível que começou com uma assistência do guarda-redes Ederson aos 16', Pizzi aumentou para 3-0 aos 37' e Jonas antes do intervalo apontou o quarto num chapéu brilhante a Douglas.

Na segunda parte o Benfica continuou a liderar as operações. A equipa de Rui Vitória dispôs de várias oportunidades para aumentar o marcador, destacando-se um novo chapéu de Jonas a Douglas (62') que Pedro Henrique salvou em cima da linha de golo. Jonas, um dos melhores em campo, haveria de bisar e marcar o 5-0, na cobrança de uma grande penalidade a castigar falta de Marega sobre Cervi. E não faltaram oportunidades para o sexto golo, com Jiménez a atirar uma bola ao poste num dos lances mais flagrantes. Os quase 70% de posse de posse de bola com que os encarnados terminaram o jogo dizem tudo sobre o domínio da equipa de Rui Vitória, que poderia ter terminado o jogo com uma goleada histórica.

A uma jornada do fim (para a semana desloca-se ao Bessa para defrontar o Boavista), o Benfica tem já assegurado o 36.º título do seu historial, numa prova em que até ao momento somou 81 pontos.