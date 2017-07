Pub

Águias ainda foram para o intervalo empatadas a dois golos, mas depois no segundo tempo os gunners marcaram mais três

O Benfica foi esta tarde de sábado goleado pelo Arsenal por expressivos 5-2, naquele que foi o primeiro jogo das águias na Emirates Cup.

Os encarnados até entraram bem no jogo, com um golo de Cervi logo aos 11 minutos, isto já depois de Júlio César ter evitado o primeiro do Arsenal logo aos 3'. O jogo estava bastante emotivo, com oportunidades de ambos os lados, mas acabou por ser a equipa da casa a marcar dois golos no espaço de oito minutos, aos 24' e 32', por Walcott.

Dois golos que, ainda assim, não desmoralizaram os encarnados, que foram desde logo à procura do empate, algo que haveria de acontecer aos 40', após lance de insistência de Salvio.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O segundo tempo, no entanto, acabou por ser de total domínio por parte do Arsenal, que não deu hipóteses aos comandados de Rui Vitória. Um autogolo de Lisandro López logo aos 52' deu nova vantagem aos Arsenal, que ainda antes dos 70' já tinha feito mais dois golos, por Giroud (64') e Iwobi (69').

Com mais de 20 minutos para jogar temiam-se mais golos do lado dos encarnados, mas o Arsenal também abrandou um pouco o ritmo e o resultado não mais se alterou.