Guarda-redes holandês do Barcelona e suplente de Ter Stegen

O Benfica continua no mercado à procura de uma solução para a baliza e nesse sentido fez um sondagem junto do Barcelona para o empréstimo de Cilessen, guarda-redes holandês do Barcelona.

Habitual suplente do alemão Ter Stegen, o internacional holandês de 28 anos também encara com bons olhos uma saída do clube catalão, para jogar com mais vezes, sendo que é também cobiçado por outros emblemas, nomeadamente de Espanha e Inglaterra.

Refira-se que de momento os encarnados têm três guarda-redes no plantel, Júlio César, Bruno Varela e ainda Paulo Lopes, mas este último poderá terminar a carreira ainda antes do final de agosto.