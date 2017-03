Pub

O FC Porto advertiu para a "iminência de graves problemas de segurança" dada a eventualidade de adeptos 'azuis e brancos' utilizarem bilhetes para sócios 'encarnados'.

O Benfica assumiu hoje estar "absolutamente tranquilo" com o dispositivo de segurança para a receção ao FC Porto, no sábado, da 27.ª jornada da I Liga de futebol, antevendo uma "onda vermelha" com "lotação esgotada".

"O Benfica está absolutamente tranquilo e seguro, a exemplo do que tem acontecido nos grandes jogos e clássicos, realizados nos últimos anos no Estádio da Luz. As forças de segurança, em conjunto com a organização do jogo, estão preparadas para que tudo decorra com a normalidade necessária e saberão acautelar as situações que surjam de bilhetes falsos ou adquiridos de forma ilegal para eventuais setores que lhes não diga respeito. Dito isto, que seja um dia de festa e um grande jogo que prestigie o futebol português", disse à Lusa fonte oficial do Benfica.

Hoje, o FC Porto advertiu para a "iminência de graves problemas de segurança", no 'clássico', dada a eventualidade de adeptos 'azuis e brancos' utilizarem bilhetes para sócios 'encarnados'.

O Jornal de Notícias destacou hoje que os adeptos portistas "desviaram cerca de 1.700" bilhetes destinados a sócios do Benfica, aumentando para 5.000 o número de eventuais espetadores afetos aos 'dragões'.

Nesse sentido, o FC Porto, que já anunciou a venda de 3.250 ingressos, fez um alerta às "autoridades para os riscos e apela para que, desde já, se averigue da necessidade do aumento do setor visitante", pedindo ainda que "os adeptos possam ocupar os lugares antes de o jogo se iniciar".

"A ser verdade esta informação, podemos estar na iminência de graves problemas de segurança se o organizador do jogo e as autoridades policiais não prepararem devidamente o encaminhamento e acomodação dos adeptos. Todos os adeptos com bilhetes ou convites terão acesso ao jogo, exceto os que se apresentarem com bilhetes de sócios do Benfica, a quem poderá ser vedada a entrada", lê-se no sítio do FC Porto na Internet.

"O Benfica está muito satisfeito com a onda vermelha e ambiente de festa preparada para o jogo de sábado que conta com lotação esgotada. Quanto à suposta existência de bilhetes adquiridas de forma ilegal, o Benfica não pode deixar de evidenciar que -- depois de ao longo de um mês se assistir por parte do líder da claque do FC Porto à promoção e incentivo diário de obtenção de bilhetes de forma ilícita junto dos setores reservados a associados e parceiros do Benfica --, não deixa de ser irónico verificar a preocupação de ultima hora do FC Porto com questões de segurança", rematou a fonte oficial dos 'encarnados'.

O FC Porto, segundo classificado com 63 pontos, visita o líder e tricampeão Benfica, que soma 64 pontos, no sábado, a partir das 20:30, no Estádio da Luz, em Lisboa.