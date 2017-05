Pub

Defesa de 22 anos está a ser observado por muitos clubes, mas o Benfica entende que ainda não é altura de o transferir

Com o final da temporada a chegar, os clubes começam a preparar a época que se segue. Neste contexto, o Benfica vai pensando nas lacunas a colmatar e nas prioridades em termos de vendas.

Assim, o DN sabe que a SAD liderada por Luís Filipe Vieira, em perfeita consonância com o treinador Rui Vitória, definiu como prioritária a permanência de Victor Lindelöf mais um ano na Luz, caso o mercado o "permita". O Benfica estará mais inclinado a deixar sair o guarda-redes Ederson e o lateral Nélson Semedo.

Sobre Lindelöf, é bom lembrar que o sueco renovou durante a época em curso até junho de 2021 e elevou a cláusula de rescisão para os 60 milhões de euros, tendo-se registado uma melhoria salarial substancial.

Durante a negociação, Lindelöf ficou a saber da intenção do Benfica em não o deixar sair no próximo verão, a menos que seja feita uma proposta completamente irrecusável. O DN sabe junto de fonte conhecedora do processo que existem interessados muito atentos ao desempenho do jogador de 22 anos, bem como à sua evolução.

Fonte próxima de Lindelöf disse ao DN que o futebolista e a sua namorada, Maja Nilsson, estão encantados por viver em Portugal e completamente adaptados à cidade de Lisboa, pelo que não existe pressa em sair do Benfica, ainda que a tal proposta irrecusável possa sempre surgir.

Mas, como o Benfica é um clube vendedor e que todos os anos tem feito encaixes a rondar os cem milhões de euros, o que está claro é que em igualdade de circunstâncias - leia-se de ofertas - Lindelöf será para manter.

Além do sueco, o guarda-redes Ederson e o lateral Nélson Semedo, são os futebolistas mais apetecíveis do atual plantel do Benfica, pelo talento e também pela idade e margem de progressão. O guarda-redes está devidamente sinalizado pelo Manchester City e o DN sabe que o jovem brasileiro já foi tema de conversa entre Luís Filipe Vieira e Txiki Beguiristain, diretor desportivo dos citizens. Em relação a Ederson, o Benfica só possui 50% do passe, os restantes 50% estão na posse do Rio Ave e do agente Jorge Mendes. E, como se sabe, o Benfica tem relações privilegiadas quer com o clube vila-condense quer com o empresário, pelo que isso não será nunca um entrave à transferência.

Nélson Semedo também tem muitos interessados, mas o Benfica quer 40 milhões de euros pelo defesa. Ou, então, um negócio parecido com o de Renato Sanches, com um valor-base mais baixo mas que possa ultrapassar essa fasquia mediante objetivos.

Finalmente, um outro ponto que joga a favor da permanência de Lindelöf. O sueco, neste defeso, não se vai valorizar com a sua seleção, ao contrário dos seus dois colegas; Nélson Semedo tem muitas possibilidades de ser uma opção válida para a Taça das Confederações e Ederson começa a ser uma presença habitual na seleção brasileira.

Na próxima época vai haver o Mundial da Rússia, certame em que Lindelöf poderá valorizar-se, desde que a Suécia consiga qualificar-se. Neste momento, a seleção nórdica - já privada de Ibrahimovic, que se retirou da seleção - ocupa o segundo lugar num grupo liderado pela França.

Fonte oficial do Benfica disse ao DN que "Lindelöf tem contrato até 2021 e esta não é a altura para comentar esse processo".