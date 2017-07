Pub

Águias começaram na frente, mas Arsenal deu a volta, antes de Salvio fazer o 2-2 perto do intervalo

Benfica e Arsenal estão empatados ao intervalo, 2-2, no primeiro jogo dos encarnados na edição deste ano da Emirates Cup, que decorre em Londres.

Com um onze muito perto daquele que deverá ser a equipa tipo de Rui Vitória para a nova temporada, os encarnados começaram na frente do marcador, com um golo de Cervi logo aos 11 minutos, mas a equipa da casa, o Arsenal, haveria de dar a volta em oito minutos, 24' e 32', com golos de Walcott.

Os encarnados, contudo, nunca desistiram e conseguiram empatar aos 39', após jogada de insistência de Salvio.