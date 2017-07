Pub

Suíço fez os dois golos do Benfica diante do Bétis de Sevilha em jogo realizado no Algarve. Depois da pesada derrota com os Young Boys o tetracampeão regressa aos triunfos

O Benfica venceu esta quinta-feira o Bétis por 2-1 em jogo realizado no Estádio do Algarve com o reforço Seferovic em grande plano, pois fez os dois golos dos encarnados.

A equipa de Rui Vitória, que já contou com Luisão, colocou-se em vantagem aos 15 minutos, com um grande golo de Seferovic, que vendo o adiantamento do guarda-redes Adán, e após um passe de Jonas, fez-lhe um chapéu ainda fora da área.

O Bétis chegou à igualdade, aos 33', no seguimento de uma boa jogada de ataque, com Ivan Navarro a cruzar para a área, onde Joáquin trabalhou bem e meteu a bola em Sergio Leon, que com Júlio César fora do lance colocou a bola no fundo das redes.



Na segunda parte, Seferovic desfez a igualdade aos 50 minutos quando correu sozinho 30 metros depois de um passe de Rafa, autor também de uma boa exibição.

Este é o terceiro jogo particular do Benfica nesta temporada, depois do triunfo sobre o Neuchatel Xamax e da derrota com o Young Boys.

Eis o onze inicial do Benfica: Júlio César; Pedro Pereira, Luisão, Jardel, e Hermes; Rafa, Fejsa, Filipe Augusto e Cervi; Jonas e Seferovic.