Extremo é opção regular de Rui Vitória, mas também um dos mais cobiçados. Águias querem um valor na ordem dos 25 milhões de euros.

Salvio está no mercado e é um dos jogadores com que a SAD do Benfica espera realizar um encaixe financeiro significativo no final da temporada, na ordem dos 25 milhões de euros.

O extremo de 26 anos é um dos pilares do onze de Rui Vitória, mas nem isso impede que o presidente Luís Filipe Vieira continue de olhos postos no equilíbrio financeiro das contas do clube. O Benfica sabe que o argentino tem mercado e admite a sua saída no final da temporada, não só para ajudar no orçamento da próxima época, como também a pensar no jogador que aceitou reduzir o seu salário quando saiu do At. Madrid para rumar a Lisboa, em 2012, a troco de 13,5 milhões de euros.

Salvio, que em duas temporadas sofreu graves lesões que impossibilitaram sempre a sua saída, renovou contrato no ano passado até 2019, com um salário na ordem dos 1,2 milhões de euros por temporada, longe dos dois milhões que recebia no Atlético. A intenção de negociar o extremo já foi comunicada pelos responsáveis do Benfica a Agustin Jiménez, empresário do jogador, que procura agora soluções para o futebolista.

O agente de Salvio chegou mesmo a apresentar duas propostas para a saída do extremo em janeiro, concretamente de França, mas dada a influência do jogador no onze de Rui Vitória, a SAD entendeu que não era o melhor momento para a saída do argentino, algo que também foi bem entendido pelo futebolista e por Agustin Jiménez, que tem uma boa relação com Luís Filipe Vieira. No final da temporada, contudo, tudo poderá ser diferente.

Rui Vitória tem outras soluções para o lugar do argentino, casos de Zivkovic e Carrillo, atualmente mais adaptados depois de uma primeira temporada ao serviço do emblema da Luz, pelo que admite perder Salvio na próxima temporada, também para poder dar mais espaço a jovens da equipa B - o jovem Diogo Gonçalves pode jogar no lado direito do ataque.

Os encarnados pretendem uma verba na ordem dos 25 milhões de euros pela transferência do jogador e os principais interessados estão em França, Inglaterra e Alemanha, sobretudo devido das atuações do jogador na Liga dos Campeões, onde foi um dos futebolistas com mais golos e assistências na primeira fase da prova. Salvio chegou também a ser alvo de sondagens de emblemas chineses, mas não parece muito inclinado a rumar à Ásia.

25 milhões é assim o valor mínimo que o Benfica admite receber, num final de época que promete ser bastante agitado para os lados da Luz, pois existem outros jogadores que podem deixar o clube dado estarem a ser alvo de forte cobiça de poderosos clubes europeus, como são os casos de Nélson Semedo, Lindelöf e Pizzi. O guarda-redes Ederson é igualmente muito pretendido, mas neste caso as águias querem continuar a contar com o habitual titular da baliza pelo menos durante mais uma época.