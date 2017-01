Pub

O Besiktas tentou contratar André Carrillo, mas levou nega do Benfica. Segundo soube o DN, o clube turco onde jogam Ricardo Quaresma e Talisca acenou com uma oferta de dez milhões de euros pelo extremo peruano, que Luís Filipe Vieira considerou abaixo do valor do jogador, tendo informado os representantes do ex-Sporting de que não valia a pena ouvir propostas abaixo dos 15 milhões de euros, revelou ao DN fonte próximo do atleta.

Ainda segundo a mesma fonte, os encarnados mostraram estar muito agradados com a evolução de Carrillo, que esteve quase um ano sem jogar, entre treinar à parte no Sporting e fazer o primeiro jogo pelas águias (em agosto de 2016). O peruano acredita que vai ser mais utilizado na Luz, mas também tem consciência de que o sistema vitorioso de Rui Vitória não o beneficia. Mas, por ele, a vontade é ficar até ao final da temporada.

Até porque André Carrillo - recebe na Luz um salário na ordem dos dois milhões de euros/temporada - tem sido informado pelo seu representante de que no final da época poderá aparecer uma oferta melhor e de uma liga mais atrativa do que a da Turquia, onde o Besiktas superava o ordenado do Benfica em meio milhão por ano. O DN sabe que o peruano tem quatro possíveis propostas para junho: uma de Itália, uma de Espanha, uma de França e outra da China, mas ele continua a sonhar com Inglaterra.

O clube turco queria acautelar a possível saída de Ricardo Quaresma, que ainda não renovou pelas águias negras de Istambul e tem propostas da China e de um dos rivais, Fenerbahçe, mas ainda nesta semana escreveu numa rede social que espera "vestir a camisola do Besiktas por muitos anos".

Jonas orgulhoso

O golo apontado ao Boavista, no sábado, fez de Jonas o melhor marcador brasileiro de sempre nos encarnados. "É uma honra muito grande. O Benfica é um clube gigante, com adeptos apaixonados, com história no futebol. Esta marca é algo que me deixa muito orgulhoso", realçou o avançado em comunicado.