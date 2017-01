Encarnados contratam jovem chileno Simón Ramírez para a equipa B

Pub

O lateral-direito assinou por seis épocas e meia pelo Benfica, mas não vai integrar o plantel principal

O defesa chileno Simón Ramírez assinou contrato com o Benfica até 2023 e vai representar a equipa B, que disputa a II Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje o clube lisboeta no seu sítio oficial na Internet.

Ramírez, de 18 anos, que representava os chilenos do Huachipato, atua, preferencialmente, na posição de defesa direito, e já foi internacional sub-20 pelo Chile, tendo também representado aquele país sul-americano no Mundial de sub-17, em 2015.

O Benfica é a equipa B mais bem posicionada no campeonato do segundo escalão, liderado pelo Portimonense e no qual ocupa o sexto lugar, após a realização de 20 jornadas.