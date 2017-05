Pub

Um total de 67 jogadores, cinco dos quais presentes nos quatro títulos, 11 em três, 16 em dois e 35 em apenas um, 'escreveram' o primeiro 'tetra' da história do Benfica na I Liga portuguesa de futebol.

Depois de ter falhado em 1938/39, 1965/66, 1969/70, 1973/74 e 1977/78, a formação 'encarnada', recordista de vitórias na competição, com 36 cetros, logrou, finalmente, o quarto título consecutivo, à sexta tentativa.

Os brasileiros Luisão, que arrebatou o seu sexto título luso, e Jardel, André Almeida, o argentino Salvio e o sérvio Fejsa foram o quinteto dos 'verdadeiros' tetracampeões, pois são os únicos que estiveram nos quatro cetros.

O capitão Luisão, único sobrevivente das equipas vencedoras dos campeonatos nacionais de 2004/05 e 2009/10, é o recordista em termos de jogos (95), encontros como titular (95) e minutos disputados (7.743).

Por seu lado, o extremo Salvio é, entre os cinco, o melhor marcador, com 13 golos, e é o segundo em termos de jogos disputados, com 78, sendo que, em matérias de minutos (5.942) e embates como titular (65), Jardel secunda Luisão.

Dos cinco, André Almeida é a personificação do 'pronto-socorro': nunca foi titular indiscutível, mas já atuou no 'onze' em várias posições, sobretudo como lateral direito ou esquerdo, mas também a meio-campo.

Quanto a Fejsa, é uma espécie de garantia que haverá título: nas últimas nove temporadas, conta... 10 títulos nacionais, entre Sérvia (Partizan, de 2008/09 a 2010/11), Grécia (Olympiacos, de 2011/12 a 2013/14, época em que ainda cumpriu um encontro pelo conjunto helénico) e Portugal.

Entre os 11 jogadores com três títulos, sete pertencem ao atual plantel (Pizzi, Jonas, Eliseu, Júlio César, Samaris, Lindelöf e Lisandro Lopez), enquanto um outro, Gonçalo Guedes, foi vendido em janeiro, ao Paris Saint-Germain, por 30 milhões de euros.

Quanto aos restantes que partiram, destaque para um que deixou muitas saudades na Luz, o argentino Nicolás Gaitán, que contribuiu com 12 golos, em 78 jogos e 6.263 minutos. Rumo ao Atlético de Madrid, no qual não se impôs como titular.

A este lote ainda se pode juntar uma 12.ª unidade, o guarda-redes Paulo Lopes, que soma dois títulos de campeão e pode chegar ao terceiro se for utlizado na última jornada, no Bessa. Foi cinco vezes suplente não utilizado.

Para já, o terceiro guarda-redes do plantel 2016/17 faz parte do grupo de 16 jogadores que estiveram em dois títulos e inclui mais seis jogadores do atual elenco, casos de Mitroglou, Nelson Semedo, Raúl Jiménez, Ederson, Grimaldo e Luka Jovic, este último com um total de 15 minutos disputados.

No que respeita a minutos de utilização, o conjunto de jogadores com dois títulos é liderado pelo avançado brasileiro Lima (5.140) e pelo lateral uruguaio Maxi Pereira (5.038), que a época passada rumou para o FC Porto.

Com participação em apenas um dos quatro títulos, surgem 35 futebolistas, entre os quais os atuais Cervi, Rafa, Zivkovic, André Horta, Carrillo, Filipe Augusto e José Gomes, mais Celis e Danilo, que saíram em janeiro.

Neste grupo de jogadores com um cetro, destaque para uma série de 'craques' produzidos no Seixal, como Renato Sanches (agora no Bayern Munique), Bernardo Silva (Mónaco), André Gomes (FC Barcelona) e João Cancelo (Valência).

Outros, não foram feitos no Benfica, mas encantaram a Luz, como o argentino Garay, o hispano-brasileiro Rodrigo, os sérvios Matic e Markovic, o esloveno Oblak ou o paraguaio Óscar Cardozo, o melhor marcador estrangeiro dos 'encarnados'.