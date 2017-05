Pub

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, saudou hoje o Benfica pela conquista do título de campeão nacional de futebol pela 36.ª vez, a quarta consecutiva.

"A FPF felicita o Benfica pela conquista do título de campeão nacional. A toda estrutura, treinadores, jogadores e restante 'staff' do Benfica estendo as felicitações pela conquista, inédita no historial do clube, da mais importante prova nacional pela quarta vez consecutiva", lê-se na mensagem assinada por Fernando Gomes, divulgada no sítio oficial da FPF na Internet.

O Benfica sagrou-se hoje, pela primeira vez na sua história, tetracampeão português de futebol, ao vencer em casa o Vitória de Guimarães, por 5-0, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga, contabilizando 81 pontos, mais oito do que o FC Porto, que conta menos um jogo.

"Esta foi uma prova só decidida bem próximo do seu final e onde ficou demonstrado enorme equilíbrio de forças. Todas as equipas lutaram bravamente pela vitória, contribuindo assim para um campeonato cheio de emoção. Saúdo igualmente os clubes que já cumpriram objetivos como o apuramento para as competições da UEFA ou que garantiram a manutenção no principal escalão do futebol nacional. A todos os que não atingiram as metas propostas, dirijo uma palavra de conforto e apreço pelo facto de nunca terem desistido, dignificando até ao fim os seus emblemas", rematou Fernando Gomes.