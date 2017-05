Pub

O Benfica voltou hoje a reforçar a liderança do 'ranking' nacional de troféus conquistados, ao somar o 79.º, com a vitória, a uma jornada do fim, na edição 2016/17 da I Liga portuguesa de futebol.

A formação 'encarnada' passou a contar mais cinco 'canecos' do que o FC Porto, que não vence nada desde a Supertaça Cândido de Oliveira de 2012/13, arrebatada a 10 de agosto de 2013, e já mais 32 em relação ao Sporting.

Depois da 74.ª vitória portista, que então ficou a liderar por 74-69, o Benfica venceu 10 das 14 competições disputadas, 'desperdiçando' apenas duas edições da Taça de Portugal, uma Supertaça e uma Taça da Liga, e virou para 79-74.

Antes dos 'azuis e brancos' poderem reagir, o clube da Luz pode chegar aos 81 títulos, caso feche a presente temporada com a vitória na Taça de Portugal e abra a próxima com o triunfo na Supertaça. O Vitória de Guimarães será o adversário.

O Sporting, que nos últimos quatro anos foi o único, além do Benfica, a vencer mais do que uma prova, a Taça de Portugal de 2014/15, com Marco Silva, e a Supertaça seguinte, já com Jorge Jesus, também terá de esperar para sair dos 47 troféus.

O domínio neste período é, porém, do Benfica, que venceu as quatro edições do campeonato (para um total de 36) três da Taça da Liga (sete), duas da Supertaça (seis) e uma da Taça de Portugal (25).

Para o total de 79, faltam ainda as duas vitórias na Taça dos Campeões (1960/61 e 61/62) e três no Campeonato de Portugal, uma vez que a Taça Latina, a primeira conquista europeia, não é reconhecida como competição oficial pela FIFA.

O Benfica está quase nos 80 troféus e voltou a mandar neste histórico, que equipara uma Liga dos Campeões a um Supertaça, graças ao recente 10-0 ao FC Porto, iniciado a 20 de abril de 2014, com a vitória, a duas jornadas do fim, da I Liga 2013/14, com um 2-0 ao Olhanense, selado com um 'bis' de Lima.

O triunfo 71 chegou a 07 de maio de 2014, em Leiria, onde o Benfica venceu o Rio Ave por 2-0, com tentos de Rodrigo e Luisão, somando a quinta Taça da Liga.

Apenas 11 dias depois, os 'encarnados' fecharam a época da melhor forma, ao vencerem novamente o Rio Ave, agora por 1-0, na final da Taça de Portugal. O argentino Nicólas Gaitán selou, aos 20 minutos, um suado triunfo.

A época 2014/15 começou com mais um troféu para os 'encarnados', novamente arrebatado face ao Rio Ave. Em Aveiro, o 'nulo' manteve-se durante 120 minutos, com Artur a virar 'herói' nos penáltis, com três defesas (3-2) que asseguraram a conquista de uma quinta Supertaça.

O troféu 74 chegou a 17 de maio, com o 'patrocínio' do FC Porto, que empatou 1-1 no Restelo, fazendo com que o 0-0 em Guimarães fosse suficiente para assegurar o 34.º título nacional, a uma jornada do final da I Liga 2014/15.

Doze dias volvidos, em Coimbra, o Benfica venceu o Marítimo por 2-1 e festejou o 75.º troféu, com tentos de Jonas e Ola John, este a 10 minutos do final. O FC Porto estava ultrapassado (75-74).

A época 2015/16 não começou bem para os 'encarnados', de Rui Vitória, mas encerrou da melhor forma, nomeadamente com o triunfo no campeonato, o 'tri', o '35', o troféu 76, selado na última jornada, com um 4-1 ao Nacional.

A 'cereja' chegou na final da Taça da Liga, com uma goleada por 6-2 ao Marítimo, em Coimbra, num jogo marcado por uma despedida emocionada de Gaitán e tem pelo adeus de Renato Sanches, já contratado pelo Bayern Munique.

A presente temporada arrancou com mais uma vitória, a 78.ª, arrebatada com a conquista da Supertaça, em Aveiro, com um triunfo por 3-0 sobre o Sporting de Braga, selado com tentos de Cervi, Jonas e Pizzi.

Hoje, a uma jornada do fim da I Liga 2016/17, o Benfica aumentou a contagem para 79, ao selar o primeiro tetra da sua história, com uma goleada caseira ao Vitória de Guimarães, por 5-0.

A formação 'encarnada' soma, assim, mais cinco troféus do que o FC Porto, mas, contando apenas competições em que é necessário derrotar mais do que um adversário, a supremacia é 'esmagadora', com 73 troféus conquistados (74 com a Taça Latina), contra 'apenas' 51 dos portistas.