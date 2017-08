Pub

O Benfica venceu, este sábado, na receção ao Belenenses, por 5-0, "respondendo" assim ao resultado do rival Sporting, que venceu em Guimarães, também por 5-0.

No dérbi lisboeta acabou por valer aos encarnados a eficácia que demonstraram na primeira parte do encontro e depois nos minutos finais.

O Belenenses entrou praticamente a perder no jogo, porque aos 2' Jonas inaugurou o marcador de cabeça, após livre apontado por Pizzi.

Os azuis responderam bem ao golo do atual campeão nacional e subiram linhas, assumiram mais a bola, e foram à procura do empate. Foi precisamente no momento de resposta da equipa de Belém que o Benfica marcou mais duas vezes.

Salvio, aos 28', fez um grande golo, e Seferovic, que está a ter um excelente começo de época, marcou pouco depois, isolado por um toque de classe de Jonas.

Na segunda parte, o Benfica tirou um pouco o pé do acelerador mas controlou o jogo, dispondo até de mais algumas oportunidades. Os golos surgiram mesmo no fim: dois de Jonas, já em cima do apito final.

