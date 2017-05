Bayern nega que próximo jogo de Renato Sanches garanta mais cinco milhões

Pub

Clube alemão desmentiu notícia avançada por alguma imprensa

O Bayern Munique negou esta terça-feira em comunicado que tenha de pagar mais cinco milhões de euros se Renato Sanches realizar mais um jogo pelos bávaros, nomeadamente um total de 25 até ao momento.

Alguma imprensa portuguesa noticiou essa possibilidade, revelando que no contrato entre Benfica e Bayern, que permitiu a saída do internacional português no final da última temporada a troco de 35 milhões de euros, estava estipulado que os encarnados receberiam mais cinco milhões por cada 25 jogos do médio, num total máximo de 25 milhões.