Basquetebol encarnado perde na visita à Sibéria

O BC Enisey triunfou por 99-69 e comprometeu o apuramento para os oitavos-de-final da FIBA Europe Cup

O Benfica voltou esta quarta-feira a perder na segunda fase da FIBA Europe Cup de basquetebol, desta feita cedendo na longínqua Sibéria perante a formação russa do BC Enisey por 99-69.

Uma derrota que deixa as águias no quarto e último lugar do Grupo P, sem qualquer triunfo e com a qualificação para os oitavos-de-final praticamente comprometida.

Recorde-se que seguem em frente na prova os primeiros classificados de cada grupo, mais os dois melhores segundos das seis séries, aos quais se juntam oito conjuntos oriundos da nova Liga dos Campeões (BCL) organizada pela FIBA.

O Benfica acabou por gelar na Sibéria frente ao sétimo classificado da fortíssima Liga da Rússia, que demonstrou maiores argumentos na luta das tabelas e na circulação da bola, acabando por conquistar mais ressaltos (42/26) e somar mais assistências (29/12).

A equipa portuguesa manteve o equilíbrio durante os primeiros cinco minutos, momento em que se registava um parcial de 13-11 favorável aos encarnados. Depois, o Benfica sofreu um parcial de 8-0 e cedeu o comando da partida ao BC Enisey.

O segundo momento de abstenção pontual ocorreu nos primeiros cinco minutos do quarto período, altura em que as águias não conseguiram marcar, com os russos a fazerem um parcial de 10-0.

Em termos individuais, o norte-americano Damian Hollis, com 19 pontos, sete ressaltos e dois roubos de bola foi o elemento mais valioso da equipa portuguesa.

Pelo conjunto da Sibéria voltou a brilhar o poste norte-americano Frank Elegar, autor de 22 pontos, cinco ressaltos e uma eficácia invulgar nas áreas próximas do cesto - 9/11 (81,2%) nos lançamentos de dois pontos. Um basquetebolista de eleição e um dos melhores postes a atuar na competição.

Na próxima jornada, a quarta do Grupo P, o Benfica regressa à Luz para receber a equipa búlgara do Lukoil Academic, jogo agendado para as 20.30 horas do dia 11. Isto enquanto o líder da série, o BC Enisey, é anfitrião dos holandeses do Donar Groningen.