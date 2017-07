Alemão Jeremy Toljan é a prioridade para o lado direito da defesa

Pub

SAD do clube da Luz já iniciou conversas para a contratação do jogador do Hoffenheim, mas não passam dos quatro milhões de euros

O Benfica está interessado na contratação do alemão Jeremy Toljan e já iniciou contactos para assegurar a transferência do lateral-direito que atua no Hoffenheim, apurou o DN. Recente campeão europeu de sub-21 pela seleção da Alemanha, o defesa de 22 anos termina contrato com o Hoffenheim no final da temporada, em junho de 2018, e o Benfica pretende aproveitar-se desta situação para reduzir o valor a pagar pelo jogador, que tem suscitado o interesse de outros clubes, sobretudo da Alemanha e Itália.

Segundo informações recolhidas pelo DN, o clube presidido por Luís Filipe Vieira está disponível para oferecer quatro milhões de euros pela contratação do jovem que já é titular no Hoffenheim desde a temporada 2015-2016, tendo-se estreado na Bundesliga com apenas 18 anos, em 2013.

O jogador também está ao corrente do interesse do Benfica e disposto a embarcar numa nova aventura fora da Alemanha. Jeremy Toljan, no entanto, tem conhecimento de que há outros clubes dispostos a lutar pela sua contratação, pelo que será fundamental que as águias se aproximem dos valores que o jovem pretende para rumar a outro campeonato. Em janeiro, por exemplo, Toljan recusou uma oferta do Génova, que lhe oferecia 600 mil euros por temporada.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

A SAD do Benfica, refira-se, tem outros jogadores referenciados para fortalecer o lado direito da defesa na sequência da saída de Nélson Semedo para o Barcelona. Neste momento, Rui Vitória só tem o jovem Pedro Pereira (também André Almeida pode fazer aquela posição, mas ainda que adaptado) para fazer aquele corredor, mas o facto de Toljan poder jogar também do lado esquerdo da defesa faz que o alemão seja, neste momento, a grande prioridade.

Tudo dependerá, contudo, das verbas envolvidas. A SAD do Benfica vê em Toljan uma boa oportunidade de negócio, sobretudo porque é jovem e termina contrato no final da temporada. Ainda assim, caso as pretensões do Hoffenheim e do próprio jogador sejam consideradas elevadas, as águias vão tentar uma outra alternativa.

Svilar para a baliza

Além de um lateral-direito, o Benfica está no mercado à procura de um guarda-redes para fazer concorrência a Júlio César e ainda a Bruno Varela - Paulo Lopes continua a trabalhar com o grupo, mas deverá pendurar as luvas quando os encarnados fecharem a contratação de outro guardião.

E o alvo para a baliza há muito que está decidido, com as preferências a recaírem no jovem Mile Svilar, do Anderlecht, de apenas 17 anos, que já é comparado a Courtois, titular do Chelsea e da seleção da Bélgica.

Mais difícil parece ser convencer o Anderlecht a abrir mão do jogador que faz 18 anos no próximo mês. Apesar de não ser titular no emblema de Bruxelas, os responsáveis do emblema belga entendem que Svilar poderá render muitos milhões num futuro próximo, pelo que pretendem avançar com uma proposta de renovação.

O Benfica, ainda assim, não desiste da contratação do belga, mas não pretende esperar muito mais tempo, pois Rui Vitória quer fechar o plantel o mais rápido possível. Nesse sentido, há alternativas em carteira caso Svilar não seja possível, caso de Giorgi Makaridze, georgiano do Moreirense. O jogador de 27 anos, refira-se, esteve com um pé no Sp. Braga, mas acabou por não chegar a acordo com os arsenalistas. Com Bruno Pires