O Benfica regressou ontem ao comando da Liga portuguesa após uma vitória fácil e sem contestação diante do Belenenses.

Com Jonas de regresso ao onze e André Almeida no lugar do lesionado Nélson Semedo, o Benfica dominou na Luz sem ter de suar muito. Os comandados de Rui Vitória entraram em campo de forma muito pressionante e durante os primeiros 25 minutos sufocaram quase por completo os azuis do Restelo, que não conseguiam partir para a transição ofensiva.

Adivinhava-se o golo a qualquer momento, algo que acabou por acontecer aos 12". Até então, faltava sempre o último passe às águias, mas neste lance não faltou nada. Ou melhor, faltou, mas desta feita lá apareceu o ex-benfiquista Miguel Rosa a "assistir" de peito para André Almeida finalizar na grande área, num lance em que o médio não se apercebeu da presença do lateral nas suas costas e tentou atrasar para o guarda-redes.

O Benfica marcava, não surpreendia ninguém e continuou em busca de mais, até porque o Belenenses parecia não ter forças para responder. Só quando os encarnados abrandaram um pouco o ritmo, a partir da meia hora de jogo, é que os do Restelo mostraram garras. Mas o único remate antes do intervalo surgiu apenas aos 39", num remate de Miguel Rosa que teve de sofrer um desvio para que Ederson fizesse a primeira defesa.

Os encarnados foram assim para o intervalo a vencer, com uma margem curta, a castigar a pouca eficácia de Jonas e Mitroglou, e o início do segundo tempo até prometeu um Belenenses diferente, com os setores mais juntos e a chegarem cada vez mais junto da baliza encarnada, ainda que sem apertarem muito. O Belenenses pressionou as águias, recuperava muitas bolas no meio-campo e aos 51" Miguel Rosa quase se redimia, quando um remate de longe, rasteiro, parecia ir anichar-se no fundo das redes, mas a bola acabou por bater no poste direito.

Este lance culminava um grande início de segunda parte dos azuis, mas no contragolpe imediato as águias acabaram por dar a machadada final no encontro, quando o Belenenses estava por cima. Uma jogada entre Jonas, Salvio e Mitroglou acabou por dar em golo, com o argentino a assistir o grego à entrada da área para o 2-0 - o seu 50.º golo com a camisola das águias.

Os comandados de Quim Machado sentiram o golo, baixaram o ritmo e entregaram a bola às águias. Mesmo sem acelerar muito o Benfica não se fez rogado e tentou avolumar a marcha do marcador, com Salvio a destacar-se pela direita, ele que acabou mesmo por também fazer o gosto ao pé, aos 60", num remate sem hipóteses para Cristiano, que bem se esticou, mas a bola do argentino, rente ao relvado, entrou mesmo junto ao poste direito.

Com meia hora ainda para se jogar os adeptos pensavam na goleada, mas a verdade é que com 3-0 também os encarnados baixaram o ritmo e o Belenenses conseguiu respirar um pouco, aproveitando para sair no contra-ataque. Os azuis chegaram muitas mais vezes à baliza, mas só aos 82" colocaram Ederson em trabalhos, com o brasileiro a esticar-se bem num remate cruzado do compatriota Maurides. Não marcou o Belenenses e viu Jonas a regressar aos golos já em tempo de descontos, finalizando uma combinação com Mitroglou e a fixar o resultado em 4-0.