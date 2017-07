Águias sem talento para voar ao nível do Arsenal

Pub

Encarnados até deram uma boa resposta do ponto de vista ofensivo, sobretudo na primeira parte, mas jogo de ontem provou que o campeão nacional tem de atacar o mercado

O Benfica foi ontem novamente goleado nesta pré-temporada, desta feita pelo Arsenal, no primeiro jogo da Emirates Cup. Foram cinco os golos que os pupilos de Rui Vitória voltaram a sofrer, provando-se que o Benfica precisa urgentemente de mais reforços para a defesa.

Foi o quinto jogo de pré-temporada que o campeão nacional já realizou. Até ao momento foram 12 os golos sofridos e ontem foi o segundo jogo em que os encarnados sofreram cinco numa só partida (perderam por 5-1 na Suíça com o Young Boys). Ontem, e apesar de na primeira parte as dificuldades defensivas terem sido um pouco disfarçadas com o bom jogo ofensivo dos encarnados, a verdade é que ficou provado que o tetracampeão precisa de reforços, nomeadamente para o lado direito e também na zona central.

Com as saídas de Lindelöf e Nélson Semedo, Rui Vitória ainda não conseguiu encontrar soluções à altura. O jovem Buta teve ontem um grande teste e a verdade é que não o passou. Até foi ele a iniciar a jogada que deu o primeiro golo da partida, de Cervi, mas depois sentiu sempre muitas dificuldades perante o veloz e talentoso Kolasinac.

No centro da defesa Jardel e Luisão voltaram a fazer dupla, mas esta não é a mesma de há duas temporadas, que tantas alegrias deus aos adeptos. Mais lentos (o capitão conta já 36 anos e o compatriota 31), deram muito espaço no centro, sobretudo a Giroud, e nem Lisandro López, que entrou no segundo tempo para o lugar de Jardel, deu maior confiança.

Mas nem tudo foi negativo. É verdade que Rui Vitória tem muitas dores de cabeça com a sua defesa, até porque falta apenas uma semana para o primeiro jogo oficial da temporada, dia 5, quando o Benfica defrontar o V. Guimarães para a Supertaça, mas no ataque há razões para o técnico estar satisfeito.

Jonas e Seferovic ontem não marcaram, mas continuam a revelar muito entrosamento, ainda que o suíço tenha estado mais apagado que o normal. O brasileiro, esse, conseguiu, aos poucos, deliciar os emigrantes, sobretudo aos 12", quando de costas conseguiu assistir, de cabeça, Cervi na perfeição para o primeiro golo da partida.

O Benfica ofensivamente jogava bem, com Salvio em plano de destaque e ainda Pizzi a comandar as tropas do meio-campo para a frente e Ospina teve sempre muito trabalho.

Lá atrás, contudo, é que as coisas não corriam bem, sempre pelo lado esquerdo do ataque do Arsenal. Em oito minutos os gunners deram a volta ao marcador, aos 24" e 32", com Kolasinac a encontrar sempre espaço para cruzar para o internacional inglês, que no centro da área apareceu sozinho.

Os erros defensivos eram demasiados, mas a resposta encarnada no ataque como que disfarçava esses mesmos erros. Salvio, aos 39", haveria de voltar a equilibrar as contas, num remate dentro da área sem hipóteses para Ospina. O pior, no entanto, estava reservado para os segundos 45 minutos.

Já desgastados fisicamente, e perante um Arsenal de segunda linha mas com muitas pernas (média de 24 anos), a defesa das águias meteu água do princípio ao fim. Lisandro López faria um autogolo aos 52", com Giroud (64") e Iwobi (70") a materializarem o ascendente quando ainda faltavam 20 minutos para jogar.

Os erros eram quase sempre os mesmos. Buta sentia dificuldades na marcação, os colegas não ajudavam na direita da defesa e depois no centro também não havia coordenação. Em cinco golos, quatro tiveram sempre o mesmo guião; cruzamento da esquerda, falha na interceção e depois mais ao centro um jogador do Arsenal surgia sempre sem oposição.

Ao contrário do primeiro tempo, no entanto, desta feita as águias também nunca conseguiram responder no contra-ataque ou ataque planeado. As muitas alterações que Rui Vitória produziu também ajudam a explicar essa pouca iniciativa ofensiva.