Águias nas meias da UEFA Youth League

O Benfica qualificou-se esta terça-feira para as meias-finais da UEFA Youth League em futebol, ao vencer os russos do CSKA Moscovo por 2-0, no primeiro encontro dos quartos-de-final, disputado em Moscovo.

Diogo Gonçalves adiantou os 'encarnados', aos 16 minutos, e marcou o livre que esteve na origem do segundo tento, apontado na própria baliza por Kirill Leonov, aos 47.

Nas meias-finais, no Estádio Colovray, em Nyon, na Suíça, a 21 de abril, a equipa 'encarnada' de sub-19 vai discutir um lugar na final, marcada para três dias depois, no mesmo local, face a Real Madrid ou Ajax, que se defrontam na quarta-feira.