Águias fizeram sondagem por guarda-redes Jean

Jogador de 21 anos do Vitória da Bahia, do Brasil

O Benfica está à procura de mais um guarda-redes para fechar o plantel e, segundo apurou o DN, as águias fizeram já esta semana uma sondagem junto do empresário de Jean, guardião do Vitória da Bahia.

Aos 21 anos, o jogador é um dos destaques do campeonato brasileiro e tem sido alvo de muita procura, nomeadamente por parte de clubes da Europa. As exibições do jovem guarda-redes não passaram despercebidas ao Benfica, que já procurou saber das condições para garantir a sua contratação.

Refira-se que já nesta pré-temporada os encarnados contrataram Bruno Varela ao Vitória de Setúbal, mas o treinador Rui Vitória pretende mais um guardião para fechar o setor da baliza, onde também tem o brasileiro Júlio César.