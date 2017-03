Águias esqueceram-se que para ganhar é preciso rematar à baliza

Pub

O Benfica não foi além do 0-0 em Paços de Ferreira. A liderança está em risco depois de um jogo em que Defendi teve... pouco trabalho

O Benfica escorregou em Paços de Ferreira, precisamente na jornada que antecede o clássico do Estádio da Luz com o FC Porto, equipa que pode chegar a esse jogo escaldante na liderança da Liga, bastando para isso vencer hoje em casa o V. Setúbal.

O empate 0-0 acaba por traduzir algo bastante estranho nesta equipa de Rui Vitória, pois numa partida em que era obrigatório vencer apenas teve dois remates perigosos enquadrados com a baliza de Defendi, ambos nos últimos quinze minutos, que o guarda-redes do Paços de Ferreira travou com defesas eficazes. É verdade que, na primeira parte, Eliseu viu um remate embater com estrondo no poste e Zivkovic viu um cruzamento perigoso ser intercetado por Defendi... mas para quem quer ganhar é muito pouco.

É justo que se diga que durante o primeiro tempo o Benfica acabou por ter o domínio absoluto da partida, chegando ao intervalo com 74% de posse de bola. Os pacenses praticamente conseguiram sair apenas duas vezes do seu meio-campo com relativo perigo, mas no resto foram os encarnados com a bola nos pés, procurando entrar pela esquerda, pela direita, pelo meio, sem muito sucesso, uma vez que os jogadores do Paços montaram uma teia em frente da baliza, com uma atitude guerreira e com grande espírito de entreajuda, sempre atentos aos espaços livres por onde o adversário pudesse criar situações de perigo.

O Benfica não conseguiu encontrar soluções para o problema que tinha pela frente, até porque Jonas era obrigado a recuar muito para ter bola deixando Mitroglou entregue aos centrais pacenses, que não deixavam o grego virar-se para a baliza.

O segundo tempo foi um pouco diferente, pois a equipa da casa soltou-se mais no ataque e nos primeiros cinco minutos colocou alguma intranquilidade na defesa encarnada, obrigando Ederson a intervir em dois lances de Diego Medeiros. O Benfica encontrava agora mais espaços para fazer as transições rápidas, mas pelo meio havia sempre um passe que saía mal e as jogadas perdiam-se.

Aos 63 minutos, Ederson evitou mesmo o golo do Paços de Ferreira ao defender para a barra um livre de Welthon. Foi a última e mais perigosa aparição da equipa de Vasco Seabra junto da baliza benfiquista, pois a partir daí os tricampeões voltaram a assumir as rédeas do jogo, tendo Rui Vitória lançado no jogo Rafa, Franco Cervi e Raúl Jiménez... sem resultados práticos, diga-se.

Apesar de os pacenses já denotarem bastantes dificuldades físicas para suster o jogo do Benfica, a verdade é que o primeiro remate perigoso enquadrado com a baliza de Defendi acabou por surgir apenas aos... 79 minutos, com um tiro cruzado de Nélson Semedo. Dez minutos depois, foi Pizzi a obrigar o guarda-redes a uma estirada decisiva. O canto do cisne dos benfiquistas surgiu na última jogada da partida, com Jonas a cabecear na pequena área, após livre de Pizzi, levando a bola a bater no chão e a passar por cima da barra.

Com o apito final, os jogadores do Paços de Ferreira celebraram o ponto conquistado, enquanto do outro lado quase todos estavam com as mãos na cabeça, já que o Benfica arrisca-se a perder a liderança que tinha na sua posse desde a quinta jornada. E tudo porque interrompeu uma série de seis triunfos consecutivos e somou o segundo jogo sem marcar na Liga.