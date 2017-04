Pub

Rui Vitória optou por uma equipa muito diferente da habitual e o Estoril esteve próximo de fazer a surpresa em pleno Estádio da Luz. Valeu a vantagem da primeira mão

O Benfica apurou-se para a final da Taça, no Jamor, onde vai defrontar o Vitória de Guimarães a 28 de maio, mas teve de sofrer muito para eliminar um Estoril que deixou a Luz em sobressalto.

Rui Vitória já tinha avisado que iria fazer alterações no onze e cumpriu, fazendo entrar sete jogadores que normalmente não entram nas suas contas. Fê-lo para dar oportunidades e porque a vantagem que trazia da Amoreira (2-1) também ajudava a essa gestão. As contas, contudo, quase saíram furadas.

Mesmo sem grande velocidade e ideias, os encarnados logo cedo tomaram as rédeas do encontro. Sobretudo porque o Estoril, a precisar de virar o resultado da primeira mão, parecia não ter armas para responder a uma equipa de segunda linha do Benfica. As águias dominavam, trocavam a bola sem grande pressão, mas faltava alguém como referência na frente, pois ontem Rui Vitória optou por jogar sem um avançado de raiz, apostando em Rafa na frente.

Contra todas as expectativas, contudo, foi o Estoril que acabou por marcar, aos 31", num grande remate desde fora da área, de Bruno Gomes. As águias continuavam na frente da eliminatória e Carrillo, dois minutos depois, acabaria por empatar. Tudo na mesma, tudo empatado, e as ideias de jogo mantinham-se.

Tal como no primeiro tempo, para a etapa complementar era o Estoril que tinha de correr atrás do resultado. Para tal, contudo, Pedro Emanuel sabia que tinha de exigir mais velocidade. Fez entrar Carlinhos e o brasileiro faria o 2-1 logo aos 46", após erro defensivo das águias. E foi este golo que mudou muita coisa. Mudou a mentalidade dos estorilistas e pôs os nervos das águias à flor da pele.

Com a eliminatória empatada, a equipa da Linha foi atrás da reviravolta. O Benfica não conseguia jogar como equipa, fazia tudo de forma individual, e o Estoril até esteve perto do 3-1, aos 53", quando Bruno Gomes chegou atrasado a um cruzamento de Licá.

Na resposta surgiu o 2-2. Mais uma vez, de forma individual, Zivkovic tirou dois adversários da frente, sobre a direita, fugiu para o meio e rematou em arco, sem defesa para Luís Ribeiro. Um golaço que poderia dar mais alguma tranquilidade às águias, mas não foi isso que aconteceu. Atrás os erros sucediam-se e Júlio César nunca teve tempo para descansar.

Rui Vitória foi obrigado a pôr os pesos-pesados Pizzi, Jonas e Salvio, e o brasileiro acabou por fazer o que mais sabe, um golo, numa boa triangulação com Zivkovic e Cervi, aos 72". Tudo resolvido? Não para o Estoril, que nunca desistiu e aos 78" voltou a aproveitar um erro defensivo das águias para fazer o 3-3, novamente por Bruno Gomes.

Os últimos 12 minutos foram de nervos para as águias, mas o Estoril, contudo, também acabou por jogar mais com o coração do que com a cabeça à procura do golo que valia o Jamor e só aos 88" Kléber voltou a assustar, num cabeceamento na pequena área. Não chegou, mas a verdade é que o Benfica acabou o jogo a perder tempo...