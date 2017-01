Mitroglou aumenta a vantagem de penálti

Pub

Benfica e Leixões jogam no Estádio da Luz por um lugar nas meias-finais da Taça de Portugal

O Benfica e o Leixões discutem no Estádio da Luz uma vaga nas meias-finais da Taça de Portugal. Trata-se de um reencontro de dois históricos do futebol português que se defrontaram por 58 vezes.

Os encarnados, que empataram o último jogo em casa com o Boavista, apresentam seis alterações em relação a essa partida da Liga, com destaque para a entrada de Mitroglou que fará dupla com Jonas. Os leixonenses, cujo treinador é o ex-benfiquista Daniel Kenedy, vem de um triunfo em Famalicão para a II Liga, terminando assim uma série de três derrotas fora seguidas.

Eis as equipas:

Benfica: Júlio César; Nélson Semedo, Lisandro López, Jardel, André Almeida; Samaris; Carrillo, Pizzi, Zivkovic; Jonas Mitroglou

Leixões: Assis; André Teixeira, Wellington, Silvério, Lenda Belly; André Salvador, Bruno China, Bruno Lamas; Ença Fati, Sodiq Fatai, Rafael Porcellis.