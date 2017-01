Leões sobre brasas regressam a Chaves

Pub

Desp. Chaves e Sporting jogam esta terça-feira um lugar nas meias-finais da Taça de Portugal

Desportivo de Chaves e Sporting decidem na noite desta terça-feira quem seguirá para as meias-finais da Taça de Portugal. Três dias depois do empate 2-2 entre as duas equipas para a Liga, que originou uma grande crise no clube de Alvalade, aí está novo jogo importantíssimo para as duas equipas.

O Chaves apresenta como novidades no onze o guarda-redes António Filipe e o avançado Davidson, enquanto o Sporting promove cinco alterações no onze.

Oiça o relato rádio aqui

Eis as equipas que vão iniciar a partida:

DESP. CHAVES - António Filipe; Pedro Queirós, Leandro Freire, Carlos Ponck, Nélson Lenho; Rafael Assis; Perdigão, Braga, Fábio Martins; Davidson, Rafael Lopes

SPORTING - Beto; Ricardo Esgaio, Coates, Paulo Oliveira, Jefferson; William Carvalho; Gelson Martins, Adrien Silva, Bryan Ruiz; Bas Dost, André