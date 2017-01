Pub

Maxi Pereira e Otávio não recuperaram a tempo da 18.ª jornada

FC Porto e Rio Ave defrontam-se neste sábado, a partir das 16.00, no Estádio do Dragão, na 18.ª jornada da I Liga. Os dragões podem ficar, à condição, a um ponto do Benfica e da liderança da I Liga, enquanto o Rio Ave pode ascender ao 6.º lugar. Na primeira volta, nos Arcos, os dragões venceram os vilacondenses por 3-1.