Iuri Medeiros abriu o marcador na Luz, de livre direto, aos 14 minutos

Benfica e Boavista defrontam-se neste sábado, a partir das 16.00, no Estádio da Luz, na 17.ª jornada da I Liga, que marca o encerramento da primeira volta. As águias partem para esta ronda com seis pontos de vantagem sobre o FC Porto e mais oito do que Sporting e Sp. Braga, enquanto o Boavista procura manter-se na tranquila 10.ª posição da I Liga, longe da zona de despromoção.