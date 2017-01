Beto evita o primeiro golo dos sadinos

Pub

Sporting joga com o Vit. Setúbal na terceira jornada da Taça da Liga.

O Vit. Setúbal e o Sporting defrontam-se esta terça-feira em jogo da última jornada do Grupo A da Taça da Liga. Os leões partem em posição favorável, uma vez que lideram isolados com seis pontos, mais três que o Varzim e os sadinos, ambos com três pontos.

À equipa de Jorge Jesus basta apenas um empate para garantir, cinco anos depois, um lugar nas meias-finais da competição, que este ano se disputa em formato de final four, no Estádio do Algarve.

Relato em direto. Oiça aqui

Eis as equipas:

Onze do Setúbal: Bruno Varela; Vasco Fernandes, Venâncio, Fábio Cardoso e Nuno Pinto; Agu, Vasco Costa e Costinha; João Amaral, Nuno Santos e Edinho

Onze do Sporting: Beto; Esgaio, Douglas, Coates e Jefferson; William, Elias, Markovic e Joel Campbell; Bryan Ruiz e Castaignos