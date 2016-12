Pub

Benfica e Paços de Ferreira defrontam-se na Luz em partida a contar para a 1.ª jornada do Grupo D da Taça da Liga, que conta ainda com Vizela e Vitória de Guimarães

O Benfica inicia a defesa do título da Taça da Liga esta quinta-feira na Luz diante do Paços de Ferreira, equipa que já chegou a uma final... pela mão de Rui Vitória.



No onze do Benfica destaque para a titularidade de Jardel e de Celis. Lindelöf, de quem se fala poder rumar ao Manchester United, nem no banco está.



Benfica: Ederson; Nélson Semedo, Luisão, Jardel e André Almeida; Fejsa; Cervi, Celis e Rafa; Raul Jiménez e Gonçalo Guedes

Paços de Ferreira: Mário Felgueiras; F. Afonso, Ricardo, Miguel Vieira e Filipe Ferreira; Mateus e Pedrinho; Ricardo Valente, André Leal e Ivo Rodrigues; Whelton.