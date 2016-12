Acabou o jogo no Dragão. FC Porto empatou com o Feirense

Pub

Equipa de Nuno Espírito Santo volta à ação após as festas natalícias, com várias novidades no onze.

Já há onzes oficiais:

FC PORTO: José Sá, Maxi, Boly, Marcano, Alex Telles, Rúben Neves, Herrera, João Carlos Teixeira, Corona, Brahimi e Depoitre.

FEIRENSE: Vaná, Barge, Luís Rocha, Flávio, Vítor Bruno, Cris, Semedo, Fabinho, Luís Machado, Etebo e Platiny.

O FC Porto ocupa a segunda posição do grupo B da Taça da Liga, liderado pelo Moreirense, que, na primeira jornada venceu o Feirense, por 2-1. Os 'dragões' empataram em casa com o Belenenses (0-0).