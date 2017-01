Pub

Óliver, André Silva e Marcano assinaram o triunfo sobre o Moreirense, por 3-0, no regresso aos triunfos um mês depois

O FC Porto regressou às vitórias, um mês depois, ao bater o Moreirense, por 3-0, no Estádio do Dragão, na 17.ª jornada da I Liga.

Depois dos empates de Benfica (3-3 ante o Boavista) e Sporting (2-2 em Chaves), o FC Porto aproveitou da melhor forma os deslizes dos rivais e ao intervalo já vencia por 2-0: Óliver Torres abriu o marcador, aos 30 minutos, e André Silva ampliou a vantagem, aos 42'.

O Moreirense, na antepenúltima posição da I Liga, jogou toda a segunda parte reduzido a dez unidades, devido à expulsão de Francisco Geraldes, mas o FC Porto só marcou mais um golo: aos 62', Marcano, que já tinha assistido Óliver, fechou o marcador.

Com este triunfo, o FC Porto passa a somar 38 pontos, menos quatro do que o Benfica e mais quatro do que o Sporting.

