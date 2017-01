Danilo e Brahimi expulsos: a perder, FC Porto fica com nove

Pub

O FC Porto visita esta terça-feira o Moreirense, em jogo da 3.ª jornada do Grupo B da Taça da Liga. Os dragões estavam obrigados a ganhar para seguir em frente mas, ao minuto 85, perdem por 1-0.

O FC Porto, ainda sem vitórias nesta Taça da Liga de 2017, necessita vencer o Moreirense esta noite, para poder aspirar a um lugar na final four da prova. Mas vencer pode não chegar ao FC Porto. Caso o Belenenses também vença o Feirense, já eliminado, a equipa de Nuno Espírito Santo fica obrigada a acabar a fase de grupos com mais golos do que os azuis do Restelo.

Já o Moreirense, por sua vez, garante o apuramento se vencer o FC Porto. Se empatar, terá que esperar que o Belenenses não vença por uma diferença de golos elevada.

Eis as equipas:

Moreirense: Makaridze; Tiago Almeida, André Micael, Diego Galo e Rebocho; Caué, Neto e Francisco Geraldes; Boateng, Roberto e Dramé.

- Suplentes do Moreirense: Taborda, Jander, Diego Ivo, Nildo Petrolina, Tiago Morgado, Podence e Sagna.

FC Porto: José Sá; Maxi, Boly, Felipe e Alex Telles; Danilo, Herrera, Oliver; André André, Brahimi e Depoitre.

- Suplentes do FC Porto: João Costa, Marcano, Rúben Neves, Corona, João Carlos Teixeira, Diogo Jota e Rui Pedro.