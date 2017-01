Pub

Nova música do grupo é um grito de preocupação e protesto contra o que se passa na cidade de Alepo, na Síria.

O grupo Xutos & Pontapés apresentaram hoje uma nova canção, inspirada nas frases publicadas no Twitter por "Bana Alabebe", a rapariga que foi descrevendo nesta rede social o que se passava na cidade de Alepo.

"A letra foi composta com as frases do Twitter que a Bana foi lá pondo e surge encastrada num tema que andávamos a desenvolver, com um refrão que me invadiu os ouvidos como um grito", explica Tim no press release da editora Sony Music. E acrescenta que o grupo está a trabalhar em temas novos e não exclui a hipótese de editar um novo álbum, mas para já aproveitou o dia em que celebra os seus 38 anos para mostrar Alepo.

O videoclipe deste tema foi realizado por Rui Lourenço e pela equipa da Popular Jump:

Esta é a letra:

"Alepo

sei o que fazer,

sei o que dizer,

não tenho casa

ferido e com medo

não durmo há algum tempo

debaixo de fogo

sem abrigo

cada minuto parece a morte



- quero viver!



a neve cai

estou doente

não tenho água limpa

não tenho remédios

vai piorando

a cada hora que passa

vai matando

mais depressa do que uma do que uma bomba

Alepo, Alepo

cada minuto parece a morte



- quero viver, não quero morrer!



procuro abrigo entre os escombros

sombras trazem

feridos em ombros

e de repente

estala uma AK

vomita cápsulas enquanto mata

- quero viver, não quero morrer!



Alepo, Alepo

quando é que acaba a matança

Alepo, Alepo

decapitaram até esperança

Alepo, Alepo

diz-me tu se fores capaz

Alepo, Alepo

como se canta pela paz"