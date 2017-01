Pub

"O Estado das Coisas", de Wim Wenders, volta hoje às salas, em cópia digital restaurada.

O cineasta alemão recorda a experiência inesquecível de filmar em Portugal, em 1982, num hotel abandonado da Praia Grande. O filme, vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza (1982), marca o início de um ciclo dedicado ao realizador, seguindo-se, ainda a 26 deste mês As Asas do Desejo (1987).

O Estado das Coisas é o retrato de uma equipa de cinema que ficou sem película para filmar. Em 1982, quando se estreou, houve quem o encarasse como uma declaração sobre a morte do cinema, pelo menos de um certo "cinema de autor". Como recorda essa conjuntura? Como a viveu?

Era como fazer um pequeno filme-ensaio que, de facto, representava uma espécie de "cinema de autor" que, a meu ver, estava a dar os primeiros sinais de esgotamento. É verdade que as personagens estavam sem película, mas também estavam sem ideias. E envolvia também uma reflexão mais geral sobre o fazer cinema na América e o fazer cinema na Europa. No meu caso, depois de dois anos a trabalhar em Hollywood, a minha viagem até à zona mais ocidental da Europa representava também, por assim dizer, um regresso às minhas raízes cinematográficas. Pela primeira vez, tinha sentido que a minha profissão de realizador era claramente diferente na América e na Europa. Senti-me encurralado em Hollywood e quis fazer este filme improvisado para reencontrar as minhas origens, para saber onde pertencia. Por isso, era mesmo uma declaração radical sobre o "estado das coisas" no cinema.

Porque é que toda a primeira parte de O Estado das Coisas (mais de metade do filme) aconteceu em Portugal?

Uma amiga minha, a atriz francesa Isabelle Weingarten, estava em Sintra, com Raúl Ruiz, a rodar um filme chamado O Território, com produção de Paulo Branco. Disse-me que estavam parados, o dinheiro tinha acabado e a película começava a faltar. Ora, eu tinha algumas grandes bobinas de negativo cor no frigorífico do meu escritório em Nova Iorque. Em qualquer caso, estava para regressar à Europa e reservei um voo via Lisboa, onde nunca tinha estado. Fui até Sintra e ofereci a película à produção. Ficaram muito felizes - iam poder voltar a filmar durante mais alguns dias. Observei aquela pequena equipa a trabalhar. Era tudo muito calmo e pacífico, a atmosfera impressionou-me imenso. Era bem diferente do estúdio em que eu tinha trabalhado na Califórnia. Fiquei especialmente impressionado com o diretor de fotografia, Henri Alekan. Para mim, era uma figura lendária, já que tinha fotografado alguns dos mais belos filmes de sempre a preto e branco, como A Bela e o Monstro (Jean Cocteau, 1946). Já tinha mais de 70 anos, mas era um homem de coração jovem. Adorei observar a rodagem e o trabalho do Raúl com os atores - terminaram dez dias mais tarde.

E como nasceu a história de O Estado das Coisas? Que relação estabeleceu com as pessoas e os lugares?

Dei umas voltas e encontrei aquele hotel abandonado na Praia Grande e a ideia surgiu. Se eu fizesse um filme aqui, com todos eles!? Se eu fizesse um filme sobre a sua própria situação: encalhados no canto mais ocidental da Europa, sem filme, sem película? Estavam lá todos: os atores, o diretor de fotografia, a equipa de produção. Só precisava de arranjar um "realizador", um "operador" e algum dinheiro para começar. Sugeri a ideia ao Paulo Branco, à equipa e aos atores de O Território. Acharam uma ideia louca, mas adoraram-na. Não creio que tenham acreditado que era possível concretizá-la. Mas com a ajuda do Paulo, voltei duas semanas mais tarde. Com Patrick Bauchau, um ator europeu para representar o realizador; e um americano, o meu velho amigo Samuel Fuller, para interpretar o operador. Começámos a filmar sem ter exatamente um argumento - a situação deles era o argumento...

Podemos dizer que era um momento em que fazer um filme a preto e branco não era uma opção "popular" - porquê essa opção e como foi trabalhar com Henri Alekan?

Logo depois de ter garantido que a equipa ficava, falei com Henri Alekan, perguntando-lhe se ele imaginava que podíamos fazer este filme a preto e branco. Os seus olhos começaram a brilhar!... Não tive de o convencer. Trabalhar com ele, a preto e branco, foi talvez o primeiro impulso para fazer O Estado das Coisas. E é verdade: o preto e branco já não era popular. Transformámos mesmo essa questão em parte da história que levou a que ficassem sem dinheiro - o produtor tinha sido incapaz de encontrar dinheiro para um filme a preto e branco.

Porque escolheu Roger Corman para o papel do advogado que aconselha o realizador? Foi alguma espécie de homenagem aos filmes de série B que ele dirigiu e produziu desde os anos 50?

Absolutamente. Roger Corman era o rei da série B e tinha dado origem a carreiras de muitos cineastas com os seus inconfundíveis filmes de pequeno orçamento e alta qualidade.

Nesse mesmo período, o filme que estava a rodar em Los Angeles era Hammett, com Francis Ford Coppola como produtor. Que memória guarda dessa situação? Do seu ponto de vista, existia alguma relação temática entre os dois filmes?

A relação temática era: como o mesmo trabalho pode ser tão diferente! Como eram diferentes os princípios a que obedecia um filme americano ou um "filme de autor" europeu! Se ambos correspondiam à ideia de "fazer filmes", era preciso mostrar as diferenças... Com o projeto de Hammett, senti-me num beco sem saída, de tal modo que esperei que este pequeno filme feito num "intervalo" me ajudasse a sobreviver. Hammett estava interrompido e eu tinha algumas semanas, talvez meses, de tempo livre - aproveitei a oportunidade para, em vez de esperar, fazer um filme espontâneo.

Com O Estado das Coisas ganhou o Leão de Ouro em Veneza; dois anos mais tarde, Paris, Texas valeu-lhe a Palma de Ouro de Cannes. Esses prémios transformaram, de alguma maneira, as suas condições de trabalho, tanto na Europa como nos EUA?

Transformaram, o que foi uma coisa boa. Ao mesmo tempo, trouxeram-me outras formas de pressão. Pela primeira vez, percebi que as pessoas esperavam que eu continuasse a fazer o mesmo tipo de filmes - e isso era a última coisa que eu pretendia. Para mim, fazer filmes é uma maneira de explorar a vida, o nosso planeta, a nossa civilização. A partir do momento em que se transforma numa rotina, numa coisa que fazemos porque sabemos "como" fazê-la e queremos corresponder às expectativas dos outros, estamos perdidos.

Recentemente, vimos Os Belos Dias de Aranjuez, a sua nova experiência com as técnicas do 3D. Mais de 30 anos passados sobre o desencanto de O Estado das Coisas, o 3D pode ser um instrumento interessante de criação e experimentação?

Sem dúvida. Adoro trabalhar com o 3D. É um dos utensílios mais apaixonantes desde que se começaram a fazer filmes com som ou a cores - trabalhar a três dimensões tem sido o sonho de muitos cineastas ao longo de um século. Pelo meio, nos anos 50 e 60, houve um pequeno período em que isso foi possível, mas a tecnologia era desajeitada e inferior. Agora, é a sério. E o nosso conceito europeu de 3D não tem nada que ver com o modelo dos blockbusters que os estúdios americanos estão a aplicar: o 3D dos americanos não passa de uma atração de feira. A tecnologia que eu uso foi desenvolvida pelo grande pioneiro francês Alain Derobe e chama-se "profundidade natural". E é isso mesmo: completamente natural e gentil com os nossos olhos. Nada sensacionalista: é um meio delicado, de uma riqueza incrível.