Os atores do espetáculo na Avenida da Liberdade, em interação com turistas, a apresentar o projeto

Os Voca People descem a Avenida da Liberdade como se fossem deste planeta. A pele e roupa branca contrastam com os lábios vermelhos, chamando a atenção de quem ontem se passeava por entre a sombra das árvores da Avenida. Um teaser para os espetáculos que até domingo apresentam no Teatro Tivoli, em Lisboa.

Antes da série Glee e da banda Pentatonix, Shai Fishman e Lior Kalfo decidiram criar um espetáculo baseado apenas no poder da música. A ideia surgiu aos produtores dos Voca People com a música a capella e com medleys, mas como tudo tem de ter uma história, imaginaram estes amigáveis aliens.

Os Voca People são do planeta Voca e não falam. A única linguagem conhecida destes aliens é a música, que usam para comunicar com os seres humanos da Terra.

"Como vou entender o que querem dizer se não falam?" A resposta, garante Shai, vai ser facilmente encontrada durante os espetáculos. "Não há grande cenário ou mudança de roupa, e antes não se conseguia distinguir os homens e as mulheres. Isso permite à audiência concentrar a atenção no que fazem e como fazem", explica ao DN. Foi o conhecimento musical de Shai que lhe permitiu criar este espetáculo. Um historial em composição e o intuito de reproduzir o vibrar de cada instrumento, de forma a parecer que existe uma orquestra em palco, fez que optasse por não usar efeitos especiais. "Estão nus. Só eles, o microfone e a voz."

Shai e Lior queriam fazer um espetáculo que todos gostassem e para isso sabiam que a escolha dos géneros musicais e os arranjos não podiam falhar em nada. "As pessoas conhecem as melodias aos primeiros acordes. E os arranjos que se fazem são muito importantes, pois as pessoas julgam mais se fizermos a original. Os seus ouvidos são mais apurados. Aí é impensável falhar", garante Shai Fishman. O criador afirma que as reações do público têm sido bastante positivas, e dá o exemplo de uma atuação no Japão. "Um senhor já idoso, de 85 ou 90 anos, estava a sair de mão dada com o neto, que devia ter uns 3, e iam a cantarolar I like to move it, move it. Tive de perguntar se já conheciam a canção e disseram-me que foi a primeira vez que a ouviram." Conta que o bom de fazer os ajustes é quando vê pessoas a sair do espetáculo a cantar o que ouviram, mesmo que não conhecessem previamente: "Quer dizer que, na montanha-russa que crio, as pessoas retiram algo de bom e lembram-se, mesmo depois de acabar."

Criou a montanha-russa de propósito, pois "o público entusiasma-se com as sonoridades que conhece, o que os leva a um delírio".

Enquanto num concerto os músicos em palco tocam e cantam à volta de 15 músicas, no Voca People serão 120 os temas, sem contar com os improvisos que acontecem no meio da audiência.

A novidade desta terceira visita a Portugal dos Voca People é o medley com músicas de Michael Jackson, desde a época dos Jackson 5 ao último álbum, King Of Pop.

Quando questionado sobre a maior dificuldade das atuações, Shai afirma que "sem dúvida a de Michael Jackson". "Antes deste espetáculo, diria Queen, o medley da última tour, mas Jackson supera. É a mistura do canto, com a dança e tudo o que o grande artista implica."