Para celebrar o Dia Mundial da Água, no dia 22 de março, a EPAL promove visitas aos diversos núcleos do Museu da Água e faz regressar os aguadeiros a Lisboa.

"EPAL faz parte da história da água em Lisboa" é o nome da iniciativa realizada pela própria EPAL. Com enfoque no património museológico da empresa, pretende promover e valorizar os núcleos do Museu da Água.

A campanha convida os munícipes, visitantes da capital e turistas a conhecer os diversos espaços que o museu possui. Durante uma semana, de 22 a 29 de março, a população pode visitar os espaços gratuitamente.

Esta iniciativa da EPAL pretende evidenciar o percurso da água através das infraestruturas histórias de transporte, armazenamento e distribuição que se encontram na cidade de Lisboa.

Para além das visitas gratuitas aos núcleos do museu, existe ainda uma campanha de ativação de rua, que conta com a presença de aguadeiros a oferecer água da torneira a quem passa, mostrando a qualidade desta. A ação decorrerá em espaços livres como a Av. da Liberdade, Parque Eduardo VII, Reservatório Patriarcal e nos jardins adjacentes ao Reservatório da Mãe d'Água das Amoreiras.