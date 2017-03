Vida Inteligente: de Marte com terror

Pub

O filme de Daniel Espinosa é um bom regresso à ficção científica mesclada de thriller e terror.

Nos ecrãs das ruas de Nova Iorque vê-se um grupo de cientistas comunicar, informalmente, a descoberta que todos esperamos ouvir, mais tarde ou mais cedo: há vida noutro planeta. Falamos de Marte. Na nave onde se encontram, a ausência de gravidade é sinónimo de um bem-estar que se tornou maior com a recente conquista. A bordo está uma célula graciosa que, como se vê ao microscópio, todos os dias se multiplica. As crianças batizam-na de Calvin, e o nome pega. Mas o que significa o crescimento dessa partícula desconhecida? Aquilo que era um passo fenomenal transforma-se num pesadelo claustrofóbico, à medida que o organismo vivo cumpre o axioma lançado por um dos membros da equipa: "A existência de vida implica a destruição."

Pois bem, se é verdade que Marte tem andado muito concorrido no imaginário cinematográfico, o mesmo não se poderá dizer da ficção científica que absorve os géneros do thriller e do terror. Digamos que a essência de John Carpenter vai ficando cada vez mais distante... Contudo, justamente a dois meses da estreia mundial de mais um momento da saga Alien, de Ridley Scott, surge este Vida Inteligente, do sueco Daniel Espinosa, a recobrar o fôlego de um tipo de cinema que se pode considerar em vias de extinção.

Muito se tem referido a influência do clássico de Scott no filme que chega agora às salas, mas é com satisfação que descobrimos um trabalho genuíno, a partir do argumento de Rhett Reese e Paul Wernick (que escreveram Deadpool), e da câmara hábil de Espinosa. Depois do insípido drama soviético A Criança nº 44 (2015) o realizador surpreende com um filme que, além do notável elenco composto por, entre outros, Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson e Jake Gyllenhaal, se consolida num autêntico gosto "antiquado" pela ficção científica. O que quer isto dizer? Em primeiro lugar, que Vida Inteligente não coloca a ação num futuro longínquo e sofisticado, mas sim num amanhã muito próximo e tangível. Depois, assume um classicismo de género que só beneficia a experiência.