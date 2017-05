Pub

"A Cidade Perdida de Z", de James Gray

Eis uma evocação plena de sugestões simbólicas e, na verdade, de envolvente dimensão utopista - um épico pouco comum nestes tempos de blockbusters inter-galácticos.

Nas primeiras décadas do século XX, a saga do britânico Percy Fawcett, procurando uma civilização ignorada no coração da Amazónia, corresponde, afinal, a uma conjuntura histórica em que a Europa colonialista se redime na revelação de "novos mundos".

O caso de Fawcett é tanto mais revelador quanto o seu discurso envolve uma crença absoluta nas possibilidades de uma aproximação científica contaminada pelo mais cândido humanismo.

A admirável direção fotográfica de Darius Khondji ocupa, por isso, um lugar central nesta evocação, em todo o caso, algo presa das convenções mais ou menos televisivas da "reconstituição" histórica.

Classificação: *** Bom