A versão 3D da curta-metragem "Thriller"(1983), de Michael Jackson (1958-2009), realizada por John Landis, estreia-se no Festival de Cinema de Veneza, que é inaugurado no próximo dia 30, foi hoje anunciado.

A versão que é estreada no festival italiano partiu do filme original de 35 milímetros, cujo negativo se encontrava nos arquivos do músico pop, tendo sido utilizada a mais recente tecnologia para a reedição da obra, segundo comunicado do Fundo de Michael Jackson (FMJ).

"Para complementar os visuais aprimorados, todo o áudio - incluindo a música de Michael Jackson, a partitura original de Elmer Bernstein e os efeitos sonoros -, também foi atualizado para os padrões [mais recentes 5.7, 7.1 e Atmos], para criar a experiência visual e acústica de alta qualidade para visualização num grande ecrã, onde Landis pretende que o filme seja apreciado", acrescenta o comunicado do FMJ.

O vídeo "Thriller", de Michael Jackson, inspirado na canção original, foi realizado por John Landis, tem argumento do cineasta e do músico, e é um dos temas do sexto álbum de originais de Jackson, "Thriller", que saiu em novembro de 1982, e recebeu o Grammy para o Melhor Álbum do Ano.

O filme original "não foi reeditado ou cortado de forma alguma", garante o FMJ.

"Estou muito contente por ter tido a possibilidade não só de restaurar, como de melhorar o 'suspense' de Michael Jackson", disse o realizador. "Aproveitámos plenamente os notáveis avanços da tecnologia para adicionar novas dimensões ao visual e ao áudio trazendo-o para um nível totalmente novo. Apesar de 'Thriller' ter sido filmado de forma tradicional, consegui usar o 3D de forma criativa. Mas há uma surpresa bastante chocante", afirmou John Landis, de acordo com o mesmo comunicado.

Os coexecutores do Fundo de Michael Jackson John Branca e John McClain, por seu turno, afirmam no comunicado que "Michael Jackson fez de 'Thriller' uma experiência teatral rica, engraçada, assustadora e divertida. Ninguém antes ou depois fez algo parecido. O 'Thriller' de Michael Jackosn em 3D é um aprimoramento técnico moderno da visão original de John Landis".

Michael Jackson e John Landis começaram a produzir "Thriller" com a estética de uma longa-metragem. O cantor era fã do filme de Landis, "Um Lobisomem Americano em Londres" (1981), e daí ter convidado o realizador.

O responsável pela maquilhagem foi Rick Baker, já distinguido com um Óscar, e foi o responsável pela elaborada transformação de Michael e do elenco.

Michael Peters colaborou com Michael Jackson na coreografia. John Branca, advogado de Michael na época e agora o coexecutor de seu Fundo, com John McClain, elaborou um acordo com o canal de televisão por cabo MTV e a Showtime para exibir o primeiro documentário de "making of", intitulado "Making of Michael Jackson's Thriller".

O festival veneziano, que acontece de 30 de agosto a 09 de setembro, vai exibir filmes no setor de comeptição de Ai Weiwei, Guillermo Del Toro, George Clooney e Alexander Payne.

A abertura da 74.ª mostra de cinema ficará por conta de "Downsizing", sátira de Alexander Payne protagonizada por Matt Damon, integrada na competição oficial pelo Leão de Ouro.

A competição do festival, anunciada pelo diretor executivo, Alberto Barbera, em Roma, no final de julho, inclui os documentários "Human Flow", de Ai Weiwei, sobre a crise global dos refugiados, e "Ex-libris - The New York Public Library", de Frederick Wiseman, a fantasia "The shape of water", de Guillermo del Toro, e "Suburbicon", de George Clooney, escrito com os irmãos Coen e no qual entra também Matt Damon.

Da lista oficial fazem igualmente parte filmes que são potenciais candidatos aos Óscares, sublinha a publicação The Hollywood Reporter, como "Mother", de Darren Aronofsky, "The Leisure Seeker", primeiro filme americano de Paolo Virzì, e "Mektoub, My Love: Canto Uno", de Abdellatif Kechiche.

Fora de competição, Veneza acolherá "Zama", de Lucrecia Martel, "Victoria & Abdul", de Stephen Frears, e algumas produções Netflix, como a série italiana "Suburra", a série "Wormwood", do realizador Errol Morris, e o filme "Our souls at night", de Ritesh Batra, com Robert Redford e Jane Fonda, que receberão este ano o Leão de Ouro de carreira.

Alberto Barbera anunciou ainda um novo concurso dedicado à realidade virtual, com o júri a ser presidido pelo realizador John Landis. "Não será o futuro do cinema, mas outra coisa. É um setor de experimentação", disse o diretor de Veneza na conferência de imprensa.

A secção "Horizontes" abrirá com "Nico 1988", de Susanna Nicchiarelli, sobre a modelo e cantora Nico, musa de Andy Warhol, que fez parte dos Velvet Underground.

O júri da competição oficial será presidido pela atriz norte-ameriacna Annette Bening, de 59 anos.