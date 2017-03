Pub

Bob Weir, atual vocalista e guitarrista da banda, vai ser produtor executivo do projeto que está a ser desenvolvido pela Amazon

Uma série biográfica sobre a banda de rock psicadélico Grateful Dead está a ser desenvolvida pela empresa transnacional Amazon, dos Estados Unidos, noticiou esta quinta-feira o site norte-americano Deadline, citado pela agência espanhola Efe.

Está previsto que o projeto seja uma adaptação do livro "Home Before Daylight: My Life On The Road With The Grateful Dead", escrito pelo admirador da banda Steve Parish, em 2004.

Além de Parish, a série conta com o vocalista e guitarrista dos Grateful Dead, Bob Weir, como produtor executivo, que será também responsável pela banda sonora.

O argumento desta produção ficará a cargo de Jonathan Herman, o escritor do filme "Straight Outta Compton", lançado em 2015.

Os Warlocks, designação inicial dos Grateful Dead, surgiram em 1965, na Califórnia, no ambiente de contracultura da época, e o seu estilo testemunha uma fusão entre o rock psicadélico, folk rock e country.

Em 2016, foi lançado o triplo álbum de homenagem aos Grateful Dead "Day of the Dead", com quase 60 músicas, gravado por bandas de rock independente como The Nacional, The Flaming Lips e Grizzly Bear, entre outros.

A banda serviu igualmente de inspiração para um documentário de quatro horas sobre a sua carreira, intitulado "Long Strange Trip", produzido por Martin Scorsese e dirigido por Amir Bar-Lev, estreado no festival norte-americano de cinema independente Sundance, no passado mês de janeiro, e que também será exibido na Amazon.

O serviço streaming da Amazon, designado AmazonPrime Video, disponibiliza outras produções originais como a premiada "Transparent" ou a adaptação "The Man in The High Castle, de Philip K.Dick.