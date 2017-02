Pub

Cinco anos depois do último registo de originais, a banda Sean Riley & The Slowriders regressou aos discos em 2016, com um álbum homónimo que é também um recomeço, como afirma nesta entrevista ao DN o vocalista Afonso Rodrigues

Bob Dylan e Neil Young foram alguns dos nomes a que Afonso Rodrigues foi comparado quando, em 2007, se deu a conhecer como vocalista e principal compositor dos Sean Riley & the Slowriders, um grupo formado em Coimbra em meados da primeira década deste século. O álbum de estreia, Farewell, era feito de um misto de country, folk e blues, embrulhado por uma sonoridade pop perfeita, que mereceu os maiores elogios da crítica e o reconhecimento do público. Seguiram-se Only Time Will Tell (2009) e It"s Been a Long Night (2011), que viriam a confirmar a banda como um dos mais sólidos projetos do atual panorama pop-rock português. Depois de um período sabático de 3 anos, regressaram em 2016 com um novo registo homónimo, que amanhã apresentam em Lisboa, no Centro Cultural de Belém, no primeiro grande concerto da banda em nome próprio sem o baixista Bruno Simões, desaparecido desde junho.

Porque é que demoraram tanto tempo para voltar aos discos?

Isso aconteceu porque andámos todos mais envolvidos com outros projetos e houve muitas alterações nas nossas vidas, nestes últimos anos. As circunstâncias da banda são hoje em dia muito diferentes de quando começámos a tocar. Na altura viviamos todos em Coimbra, uma cidade que, pela dimensão e pela própria geografia, faz com que as pessoas se encontrem sempre nos mesmos sítios. Neste momento vivemos todos na zona de Lisboa. Já não vamos ao mesmo café todos os dias, mas a música acaba por funcionar como uma cola, que nos obriga a passar mais tempo juntos, o que é bom.

Mas houve ou não, um hiato na banda?

Sim, mas não durante tanto tempo como parece, até porque andámos na estrada com o álbum anterior até quase ao final de 2012 e começámos os primeiros ensaios para este disco logo no início de 2015, portanto foram apenas dois anos. A dada altura começámos a sentir saudades de tocar juntos. E quando nos voltámos a encontrar parecia que não tinha passado tempo nenhum.

De que forma é que isso influenciou a vossa música?

Todos os outros discos foram feitos de uma forma muito intensa. Lançámos três álbuns quase de seguida, sem nunca deixar de dar concertos e agora o processo foi totalmente diferente.

Em que sentido?

Normalmente era eu que chegava com um conjunto de canções já feitas, apresentava-as ao resto da banda e fazíamos os arranjos em conjunto. Neste disco, voltei a trazer as minhas canções, mas talvez devido a esse intervalo, decidimos ter uma fase de aquecimento para tocar, comunicar musicalmente e percebermos qual era o chão comum que tínhamos nesse momento. E isso só se poderia perceber se todos puséssemos um pouco mais de nós na música que o habitual. Os arranjos são importantes, pelo modo como definem a música, mas, neste momento, fazia mais sentido haver uma maior interação entre a banda e por isso desafiei-os simplesmente a fazermos música juntos. Fi-lo por achar que era importante, para reforçar a comunicação entre nós, mas também por uma certa curiosidade pessoal. Queria experimentar algo novo e já não estava interessado em repetir os mesmos processos. E muitas das canções presentes no álbum resultaram desse exercício coletivo, que foi uma total novidade para nós, enquanto banda.

Pode-se dizer, portanto, que este é um disco mais de banda?

Sem dúvida, porque é o resultado direto desse novo processo de composição. Cerca de metade do disco é fruto desse trabalho coletivo, que depois nos deu uma base de sustentação para trabalhar as minhas canções também de forma diferente.

É também um disco menos imediato que os anteriores, concorda?

Esse foi um cuidado que tivemos já fase de produção, de não ser tanto um álbum de canções, com aquela abordagem clássica de ter apenas um tipo a cantar com a banda a tocar por trás.

Poder-se-á dizer que é o vosso álbum mais rock?

Talvez, apesar de ser o disco em que toco menos guitarra... Prefiro talvez dizer que é um álbum mais denso, mais pesado. A partir do momento em que se dá mais espaço à banda, todos os outros instrumentos sobressaem bastante mais. Estão mais vincados e mais presentes e isso faz com que a música vá parar a locais onde antes nunca tínhamos estado. Mas sim, comparando este disco com o anterior, sem dúvida que é bastante mais rock, embora isso seja sempre muito difícil de classificar.

Como é que vai ser este concerto no CCB?

Apesar de já estarmos em digressão com o disco há algum tempo, vai ser o nosso primeiro concerto em nome próprio em Lisboa numa grande sala e por isso vamos fazer algumas alterações no alinhamento habitual, com a inclusão de alguns temas mais antigos e de um inédito nunca antes tocado ao vivo. As novas canções também estão hoje muito mais rodadas e orgânicas, o que é importante para a dinâmica do espetáculo. Outra novidade vai ser a presença do Mazgani em palco, como nosso convidado.

Este concerto pode ser visto também como uma homenagem ao Bruno?

Toda a música que fazemos é uma homenagem...