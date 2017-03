Valter Hugo Mãe participou esta tarde num debate no Festival Literário do Funchal

No Festival Literário da Madeira as declarações políticas subiram ao palco e Rentes de Carvalho não foi poupado.

O escritor Valter Hugo Mãe criticou o seu colega J. Rentes de Carvalho pelas posições políticas pró-extrema-direita no que respeita às eleições na Holanda. Tudo aconteceu na sessão em que participava no Festival Literário da Madeira, no decurso de uma série de afirmações políticas que Hugo Mãe fez sobre o estado da justiça em Portugal devido à não formulação de acusação a José Sócrates e à demagogia política provocada pelo atual presidente do Brasil, Michel Temer.

Foi então que não resistiu a dizer que "os dementes estão a tomar conta do poder no mundo e a retirar a normalidade das sociedades" e, pouco depois, criticou severamente J. Rentes de Carvalho: "O que Rentes quer é que comecemos a abandonar os outros na Europa em que eu acredito e eu não quero abandonar ninguém". E fez questão de afirmar em poucas palavras a sua opinião sobre o escritor que vive na Holanda há vários anos, devido a perseguição política no anterior regime: " Estou contra o Rentes de Carvalho."

No resto de sessão em que participou com o escritor brasileiro Marcelino Freire o ambiente esteve muito mais calmo.