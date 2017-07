Pub

É um blockbuster à moda de Hollywood a adaptação de Luc Besson em Valérian e a Cidade dos Mil Planetas, que só tem um objetivo: rivalizar com as grandes produções. Estreia quinta-feira.

Blockbuster à moda de Hollywood

Por João Lopes

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever



Será que a adaptação das aventuras de Valérian e Laureline é uma boa aposta para competir com os blockbusters americanos? A pergunta justifica-se, uma vez que estamos perante um projeto com o mesmo tipo de recursos técnicos e ambição espetacular das grandes "máquinas" de Hollywood, mas de raiz europeia, mais especificamente, francesa. Dito de outro modo: inspirado na banda desenhada de Pierre Christin e Jean--Claude Mézières, Valérian e a Cidade dos Mil Planetas (estreia quinta-feira) é a mais recente proeza do produtor/realizador Luc Besson, neste caso acumulando as tarefas de argumentista.

Nas contas do mercado americano, decisivas para um objeto desta dimensão, os primeiros números indicam que Besson dificilmente conseguirá o sucesso de alguns títulos anteriores, nomeadamente O Quinto Elemento (1997), também uma aventura de ficção científica, com Bruce Willis no papel central. Estreado no dia 21, nos Estados Unidos, o filme ficou-se por um modesto quinto lugar no top de receitas, com um total de 17 milhões de dólares - é um valor muito fraco para um investimento de 200 milhões (cerca de 170 milhões de euros), segundo a revista Forbes a "maior produção de sempre do cinema europeu".

A comparação com a performance de Dunkirk, lançado no mesmo dia, é elucidativa: o épico de guerra de Christopher Nolan (já em exibição entre nós) custou 150 milhões de dólares, tendo rendido uns sólidos 50 milhões no fim de semana de abertura.

Estamos, de facto, perante o tipo de aventura que, muito por ação do marketing de Hollywood, se transformou em componente "obrigatória" do verão dos mercados internacionais. Aqui encontramos, algures no século XXVIII, um par mais ou menos romântico - interpretado por Dane DeHaan e Cara Delevingne, respetivamente Valérian e Laureline - numa missão intergaláctica que os conduz ao planeta Alpha, um exemplo modelar de convivência de espécies provenientes de "mil planetas".

A missão dos heróis não se esgota nos problemas de Alpha: face aos dramas com que se deparam, está em jogo... "o futuro do universo" - assim mesmo, tal como está escrito na sinopse oficial, disponível no site do filme (valerianmovie.com). Dir-se-ia que os blockbusters, americanos ou europeus, gastam todas as energias, e também monumentais orçamentos, na gestão dos complexos efeitos especiais, menosprezando o tratamento narrativo - o universo vai ser destruído e... chega.

Paradoxalmente ou não, o principal trunfo de Valérian e a Cidade dos Mil Planetas é a sua conceção visual. As imagens geradas por computador (CGI, permitem a criação de mundos alternativos, habitados por personagens caracterizadas pelas mais inesperadas variações sobre os parâmetros e formas do corpo humano.

As sequências iniciais são, sem dúvida, as mais sugestivas. As paisagens paradisíacas do planeta ameaçado pelos exércitos do Mal nascem de derivações "poéticas" sobre elementos da nossa natureza (areia, oceano, plantas, etc.), num jogo de formas e cores que, certamente não por acaso, faz lembrar os cenários, igualmente virtuais, utilizados por Besson em Love Profusion (2003), o belíssimo teledisco que dirigiu para a canção de Madonna.

Os habitantes do mundo ameaçado, pele cor de mármore e olhos muito brilhantes, surgem como uma sugestiva variação sobre os seres azuis, longilíneos, do filme Avatar (2009), de James Cameron.

Dir-se-ia que este obsessivo investimento no look, aliás sustentado por um sofisticado trabalho de direção fotográfica do veterano Thierry Arbogast, colaborador habitual de Besson, vai secundarizando o labor específico dos atores. Dane DeHaan nunca consegue, nem mesmo através da ironia, emprestar algum fulgor ao seu Valérian, sendo sempre superado pela mais competente Cara Delevingne.

A dança de Rihanna

Em qualquer caso, Besson parece ter acreditado que a escolha de alguns nomes de prestígio para papéis secundários poderia ser um trunfo comercial. Clive Owen e Ethan Hawke fazem o que podem, o primeiro na figura de um militar, o segundo numa composição mais ou menos burlesca como patrão de um bizarro cabaré. A presença mais insólita é Herbie Hancock, lenda viva do jazz, interpretando o Ministro da Defesa como quem está a ler o teleponto de um noticiário televisivo...

Sobra a convidada mais especial: Rihanna. A superestrela pop surge, não para cantar, antes para interpretar uma bailarina de nome Bubble, principal atração dos espetáculos apresentados pela personagem de Hawke. O seu número de dança e transfiguração, dir--se-ia um teledisco puramente onírico, distingue-se por uma energia contagiante, a energia que, infelizmente, falta a quase todas as outras cenas do filme.

O cineasta francês com ambições maiores do que a França

Por Rui Pedro Tendinha



O marketing da Europa Corp., o gigante estúdio de Luc Besson, lá faz pela vida. Não se cansa de anunciar que Valerian e a Cidade dos Mil Planetas é um filme que demorou uma vida a ser feito. Aparentemente, Luc Besson sempre desejou transpor para o cinema os álbuns de banda desenhada de Jean-Claude Mézières e Pierre Christin, mas, curiosamente, enquanto Besson promovia a saga Artur e os Minimeus (baseada, por sua vez, nos seus livros infantis), ia dizendo à imprensa que talvez passasse apenas para a produção, abandonando a realização.

Essa é um pouco a interrogação: hoje em dia Besson é mais produtor ou realizador? Há uns anos a resposta seria realizador, mas olhando para os seus últimos trabalhos é preferível apostar no sentido inverso, quanto mais não seja pela forma como conseguiu arranjar o dinheiro para este Valerian - consta que grande parte do financiamento foi através de vendas adiantadas para distribuidores internacionais.

Como produtor, Besson preconiza um certo desejo europeu legítimo de atacar Hollywood com as próprias armas de Hollywood. A França foi sempre pequena para as suas ambições. A Europa Corp. tornou-se uma produtora gigante porque decidiu jogar tudo num modelo internacional. Foram os filmes em inglês e com estrelas de Hollywood que deram os ovos de ouro a Besson. Filmes que ele não quis dirigir, apenas produzir ou escrever o argumento, como foram os casos de duas franchises: Transporter (que fez o nome de Jason Statham) e Taken (com um impiedoso Liam Neeson). Cinema de ação puro e duro que fez dinheiro a rodos. O público mais distraído pensou estar a ver produto americano. Mais tarde, outro bilhete de lotaria encontrado: a fantasia Lucy, com Scarlett Johansson, objeto menor mas com um conceito que "vendia". Blockbuster improvável e que teve mesmo direito a direção do patrão. Luc Besson tornava-se um mogul e até se dava ao luxo de por vezes acertar ao lado, como é o caso de As Aventuras Extraordinárias de Adèle Blanc-Sec, estreado há sete anos e por cá bem ignorado.

Para lá desta fase mais mercantil, há um Luc Besson do passado. Cineasta do fantástico que chegou a fazer bom cinema de género e abalou um pouco as convenções da indústria francesa. Depois de um começo nos anos 1980 como cineasta de culto com O Último Combate, mostrou que tinha uma câmara inventiva no popular Vertigem Azul (1988), uma espécie de objeto ideólogo de um cinema escapista.

Besson, com Nikita - Dura de Matar (1990) e Leon - O Profissional (1994), tornava-se popular e conseguia também convencer cinéfilos que não eram incondicionais da escola Straub. Tratava-se de um cinema de suspense feito com muitos meios e boas ideias. Mas a sua obra-prima teve direito a abertura de Cannes em 1997. Chamava-se O Quinto Elemento e era um prodígio de entretenimento, revigorando o género sci-fi da space--opera. A prova de que um francês podia fazer um filme de grande impacto mundial para rivalizar com aquilo que Hollywood fazia. Só é pena que, agora, o tal filme da sua vida acabe por ter tão pouco da insanidade de O Quinto Elemento...

Era uma vez Valerian e Laureline, os heróis de banda desenhada

Por João Céu e Silva

As aventuras de Valerian e Laureline foram uma preciosidade futurista com um alto grau de visual retro e até de um kitsch muito próprio da ficção científica daqueles anos do pós-Segunda Guerra Mundial, que atraíram novos leitores para a alegada nona arte, a da banda desenhada. Os álbuns com histórias de Pierre Christin e desenhos de Jean-Claude Mézières fizeram uma época e distanciaram-se anos-luz dos tradicionais trabalhos que os mestres franco-belgas tinham inventado décadas antes e vulgarizado em revistas como a Tintin, só que agora na Pilote e na Metal Hurlant.

É claro que a série Valerian não foi o ponto mais alto dessa terceira etapa da banda desenhada, em que autores como Hugo Pratt e o seu Corto Maltese tiveram um lugar fundamental para os novos caminhos percorridos por autores e desenhadores, muito depois Cosey e as paisagens tibetanas, ou até as derivas como a da série XVIII, um Bob Morane futurista.

Entre o inicial repórter Tintin, os seguidores Astérix ou Lucky Luke, para referir os mais comerciais, e a ficção científica de Valerian vai um grande passo, para o qual não se poderá esquecer a abertura a um novo estilo de argumento como o executado por E.P. Jacobs em Blake e Mortimer, um viajante espacial também. Só que com Christin e Mézières a coisa vai mais longe e é mesmo uma antecipação do próprio filme que agora chega às salas de cinema.

Quando se liam e viam os álbuns dos dois viajantes interestelares não era difícil visualizar a sua nave a voar num ecrã e as estrelas e os planetas do universo a cruzarem-se nessa tela como se fosse um filme já. Daí que seja difícil compatibilizar a banda desenhada daquela década dos anos 1970 com o cinema dos anos 2000, aliás o mesmo que aconteceu recentemente com a passagem ao cinema do manga Ghost in the Shell, com Scarlett Johansson, e que irritou demasiados adeptos e puristas do original.

Valerian e Laureline - a série deixou de ter apenas o nome dele - foram criados como dois agentes espácio-temporais em 1967, altura em que começam a ser publicados na revista Pilote. Rapidamente passa a álbum, sendo uma das cinco séries mais vendidas: supera os 2,5 milhões de exemplares.

O álbum A Cidade das Águas Movediças é o mais bem-sucedido, com um sexto destas vendas entre os 23 volumes. Poder-se-á perguntar então porque Besson adapta dois álbuns, mais O Embaixador das Sombras do que O Império dos Mil Planetas, e embrulha com o título Valerian e a Cidade dos Mil Planetas? A resposta nem interessa assim tanto, apenas dá a entender porque tantos fãs da BD desconfiam ou não se reveem no filme. É que em A Cidade das Águas Movediças está o mais puro Valerian de todos, aquele em que o viajante vindo do futuro com a sua Laureline confronta o leitor com uma realidade que ele bem conhece em vez de entrar pelos paradigmas futuristas tão em voga à época como os de Philip K. Dick ou Carl Sagan. O cenário é uma Nova Iorque afundada pelo mar e saqueada por bandidos, muito inspirados na onda de criminalidade que assustava a cidade então. Ou seja, é como se começasse por um "Era uma vez" e os leitores acreditassem que era plausível. Até porque nem toda a série é sedutora e inspirada.