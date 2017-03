Branko, da Enchufada, faz a curadoria do espaço Zoot no sábado, dia 11 de março

Começa hoje na LxFactory a segunda edição do Lisboa Dance Festival. Com a ambição de se tornar mais abrangente, aposta também em debates e masterclasses.

Depois da estreia há sensivelmente um ano, o Lisboa Dance Festival volta a ocupar durante dois dias uma série de espaços da LxFactory com um objetivo claro: "Torná-lo mais abrangente e com uma visão 360º da música de dança e eletrónica." Palavras de Karla Campos, diretora da Live Experiences, responsável pelo festival que este ano terá o projeto Hercules & Love Affair como cabeça-de-cartaz, atuando amanhã, às 22.30, na Sala XL.

Se na primeira edição o Lisboa Dance Festival focou grande parte das suas atenções no trabalho de-senvolvido por editoras portuguesas, desta vez o foco mudou para o tornar mais abrangente. "Fomos buscar os protagonistas de algumas editoras portuguesas. Senti que o público final não conhece editoras, conhece sim os artistas, as canções. Isto já é um nicho por si só, comunicar só editoras é um meganicho e isso é muito arriscado, por isso fui à procura dos protagonistas de algumas editoras", explica ao DN. Moullinex, da Discotexas, e Branko, da Enchufada, são dois desses protagonistas, tendo ambos sido desafiados a fazer a curadoria da sala que fica no espaço Zoot, nas noites de sexta-feira e sábado, respetivamente.

Além dos concertos, entre os quais se destacam nomes como Marcel Dettmann, TOKiMONSTA, Jessy Lanza (atuam hoje na Sala XL), Mount Kimbie ou Hunee (tocam amanhã, no mesmo espaço), nesta segunda edição o Lisboa Dance Festival continua a apostar numa programação assente em debates e masterclasses centrados em vários aspetos desta indústria, dirigidos não só a profissionais do meio mas também a todos os interessados.

Por exemplo, na tarde de amanhã, a Fábrica L acolherá, a partir das 15.30, um debate que se rege sob o mote "Girl Power", sobre a igualdade de género neste meio, com a presença da radialista Isilda Sanches, das DJ Caroline Lethô e Sonja (responsável pela editora Labareda) e da própria Karla Campos. A responsável salienta as dificuldades que se enfrentam por ser mulher: "É difícil. Nós vivemos numa parte do globo ainda extremamente machista, embora as coisas estejam completamente diferentes. Tenho 50 anos e sinto que o meio mudou e evoluiu bastante e a igualdade começa a ser cada vez mais transversal, no género ou orientação sexual, ou seja, está-se a tentar que as diferenças estejam cada vez mais dissipadas. Mas ao longo do meu percurso sinto dificuldades, porque o mundo é dominado por homens. Mas as coisas já estão diferentes e provámos que somos capazes e as mulheres têm cada vez mais presença em todo o lado."

A música portuguesa também está em grande destaque, representando a maior parte da programação do festival, além do reforço de artistas de hip hop. "Estamos numa fase extraordinária da música portuguesa", salienta Karla Campos. Seja ela eletrónica, hip hop, pop/rock, sinto que este é um momento extremamente criativo e produtivo da música portuguesa. Saímos das nossas quintinhas, estamos todos juntos a trabalhar, além de estarmos a exportar o que fazemos. Uma vez que o público está a consumir música portuguesa com muito gosto, como promotora tenho de estar atenta a isso." Rui Maia, Holy Nothing, Lince, Sam the Kid ou Rita Maia são alguns dos nomes que vão atuar em espaços como a livraria Ler Devagar ou o Hostel The Dorm.

Karla Campos refere ainda que o interesse de turistas que passam por Portugal por iniciativas como o Lisboa Dance Festival é crescente, revelando inclusivamente que dos bilhetes vendidos para o festival, 20% foram no estrangeiro, sendo Espanha e Inglaterra os países predominantes. O bilhete diário custa 30 euroseuro, enquanto o passe para os dois dias fica por 50euro.