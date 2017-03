Pub

"Sopas do Espírito Santo" é novo disco da Ronda dos Quatro Caminhos, com músicas tradicionais açorianas, tocadas pela Orquestra Regional Lira Açoriana e com a participação de coros polifónicos das nove ilhas.

As sopas do Espírito Santo ou do Império são um prato típico dos Açores, com carne de vaca, muitas vezes também fígado e sangue, outras vezes carne de galinha, e sempre com pão. São servidas por alturas das festas do Divino Espírito Santo, nos domingos após a Páscoa. Estamos, portanto, quase a chegar ao momento delas. Das sopas. Já o disco da Ronda dos Quatro Caminhos que tem o mesmo nome está já aí, pronto a ser degustado.

Como se adivinha, em Sopas do Espírito Santo o grupo de música tradicional portuguesa viajou até às ilhas açorianas e foi aí buscar a inspiração e as canções. Mas mais do que isso. O disco foi feito com a Orquestra Regional Lira Açoriana e conta com a participação de vários coros e outros músicos da região.

António Prata, músico da Ronda, explica que se tratava de um sonho antigo. "Já em 1991 tínhamos feito um disco, Romarias, que tinha músicas dos Açores. Mas desta vez quisemos trabalhar a música tradicional açoriana e juntar-lhe também duas tradições que estão também muito enraizadas nas ilhas, que são as bandas filarmónicas e os coros polifónicos." O projeto vê agora a luz do dia mas, na verdade, já está a ser preparado há dois anos. "Uma produção muito grande não se consegue fazer em meia dúzia de dias", ri-se António Prata.

E sabe do que fala. Quando em 2003, a Ronda dos Quatro Caminhos editou Terra de Abrigo, o disco em que juntou, entre outros músicos, oito grupos corais do Alentejo e Orquestra Sinfónica de Córdoba, já levava quase três anos de trabalho neste projeto. "Esse foi o primeiro em que nos aventurámos, os discos para trás eram só com os seis músicos da Ronda", conta. A seguir, o grupo constituído por António Prata, Carlos Barata, João Oliveira, Mário Peniche, Pedro Fragoso e Pedro Pitta Groz fez mais uma grande produção, com o Orquestra Sinfónica Portuguesa e o Coro do Teatro Nacional de São Carlos. O disco Tierra Alandre foi editado em 2014. As viagens aos Açores começaram pouco depois. "Isto é um outro desafio porque os instrumentos das bandas filarmónicas têm outras particularidades", explica António Prata.

"Em todas as ilhas, todas as freguesias e paróquias têm pelo menos uma banda. As bandas filarmónicas têm um papel muito ativo quer na formação musical da juventude, quer nas comemorações, de caráter profano ou religioso." E há uma grande orquestra, promovida pela Direção Regional de Cultura, que junta mais de cem jovens músicos das várias bandas, que é a Orquestra Lira Açoriana. Uma orquestra de sopros e precursão, "uma magnífica filarmónica", que estava disponível para trabalhar neste projeto.

Escolhidos os temas que melhor se adequassem à filarmónica e que representassem a diversidade da música das ilhas, incluindo chamarritas, sapateias, fandangos e outros ritmos, houve, primeiro, que fazer os arranjos e enviar as pautas para os músicos ensaiarem com o maestro Henrique Piloto. Em outubro de 2015, a Ronda aterrou nos Açores. As primeiras gravações aconteceram ao longo de uma semana em Rabo de Peixe, São Miguel. Foi também o momento de dar as partituras aos outros músicos que participam, na sua maioria músicos amadores, e aos coros para que ensaiassem enquanto se fazia a pós-produção da orquestra. "As coisas têm que amadurecer antes de se gravar. São muitas pessoas envolvidas, tudo isto demora muitas horas." Há participantes das nove ilhas. Desde o instrumentista Agostinho Serpa, das Flores, que toca viola da terra, até uma flautista da ilha do Corvo com apenas 11 anos, Catarina Emílio.

Alguns não ensaiaram. E ainda bem. Foi o que aconteceu com o "Coro da Ressaca do Maia Folk", um coro improvisado com cantores da ilha de Santa Maria que cantam (um pouco ressacados das festas que tinham acontecido na noite anterior às gravações) o Irró, que é música dedicada aos pescadores: "Um coro de marinheiros é suposto não ter a afinação nem o rigor melódico de um coro ensaiado, não queríamos um coro muito certinho, então não lhe ensinámos a cantiga antes. Aprenderam-na naquele momento e cantaram-na."

As Sopas estão servidas. E, enquanto a Ronda dos Quatro Caminhos espera uma oportunidade para ir tocar aos Açores, com estes músicos, o disco vai ser apresentado ao vivo já na noite de 24 de abril, na Praça do Giraldo, em Évora, com a banda filarmónica e de coros polifónicos da cidade: "Este disco tem a particularidade de poder ser tocado com qualquer banda filarmónica, porque os músicos hoje têm uma fortíssima formação musical. Nós conseguimos fazer este espetáculo com qualquer banda filarmónica com apenas dois ensaios, sendo que um deles é à distância".

A capa do novo disco, "Sopas do Espírito Santo" | Direitos reservados Facebook

Twitter

Sopas do Espírito Santo

Ronda dos Quatro Caminhos

Ocarina

PVP:11,90 euros