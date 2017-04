Pub

"Brazil: O Outro Lado do Sonho", Terry Gilliam

No título, Brazil escreve-se com "z". Não se refere ao país, mas sim à canção popular de 1939 que paira sobre esta distopia de Terry Gilliam, como uma fragrância de sonho pronta a quebrar, em qualquer altura, a realidade cinzenta de um burocrata. Filme de caos monumental e sátira impetuosa, nele o realizador que começou como Monty Python aplicou uma boa dose da reconhecível excentricidade do grupo (embora aqui só um dos membros, Michael Palin, integre o elenco).

Imaginando um cenário orwelliano, de estética carregada, abundante e claustrofóbica, Brazil: O Outro Lado do Sonho é uma das grandes obras antitotalitárias dos anos 1980 - com uma história algo burocrática também por detrás da estreia - que nos transporta numa duradoura alucinação. O seu curto regresso às salas é a oportunidade ideal para reencontrar o poder da sua ironia.

Classificação: **** (muito bom)