"A Escolha do Rei", de Erik Pope

A história mundial tem sempre episódios valiosos por recuperar. A prova disso está nesta recente produção norueguesa, que reconstrói os três dias de abril de 1940 em que as forças de Hitler fizeram um ultimato ao rei da Noruega, invadindo o país de imediato.

A Escolha do Rei, como o título sinaliza, a sua tomada de posição, é assim o verdadeiro epicentro deste drama histórico, que mais do que cenas de guerra, procura esquadrinhar os bastidores das negociações irrealizáveis.

Entre a fuga e o desespero familiar, que enquadram momentos de grande afeto (do rei com os netos) e transmissão de valores (do rei para o príncipe), além da angustiante burocracia do conflito, o filme adquire importância apenas como uma aula de história. Daquelas imbuídas de sentimento de glória nacional. De qualquer modo, assistir à lição não é tempo perdido.

Classificação: ** (Com interesse)