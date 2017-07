Pub

Oumou Sangaré, Lura e o grupo colombiano mantiveram o nível do FMM, numa edição sem um momento que fique para a história

Se a energia transbordante fosse o único critério para se escolher o que de melhor passou por Sines nos últimos dias, os sul-africanos BCUC rebentariam a escala e os colombianos Bulldozer estariam lá perto. Musicalmente os sete músicos do Soweto não são de grandes subtilezas nem de complexidades. Mas a energia, o ritmo e a atitude que transpiram cola-se ao público de imediato, que responde em euforia. Mesmo os momentos longos em que o vocalista discorre sobre os dilemas e as questões da vida não esmorecem o interesse - quem os vê acalma as batidas cardíacas. Com três homens nas percussões e um guitarra-baixo a servir três vozes, os BCUC saíram como os vencedores da noite de sexta-feira e uma das surpresas do festival. "Don"t stop the music" (não parem a música), cantaram e fizeram todos cantar.

A 19.ª edição do Festival Músicas do Mundo terminou como começou: em português, com a atuação de Celeste Mariposa (Wilson Tavares) no resgate, via dançável, da música lusófona em África. Antes, o trio colombiano Bulldozer derrubou géneros musicais. Frenéticas, a guitarra e as programações de Fabián Morales e a bateria de Sandro Londoño são um convite irrecusável ao agitar dos corpos - apesar de muitos já não terem energia para mais que um meneio, ao fim de uma maratona de concertos. A vocalista e percussionista Adela Espitia sugere que "dancem como quiserem", porque do palco ritmos latinos e africanos são misturados com outros mais e não há carta de navegação para esta viagem, que começou à bolina e passou à popa após Adela cantar No tengo frenos. Destravada, dançou e encantou como poucos e voltou a mostrar que da Colômbia, como nos dias anteriores Romperayo e La Mambanegra, a diversão é garantida. E alucinada.

De qualidade inegável - é um dos melhores 25 festivais europeus segundo a associação especializada EFFE - o FMM de 2017 não recebeu, porém, um concerto cuja excecionalidade o faça saltar de caras para a galeria do historial, ao lado de atuações de Tom Zé, de Hermeto Pascoal, ou de Rokia Traoré, por exemplo. A própria Oumou Sangaré, que na noite de sábado levou para o castelo de Sines o perfume da música maliana, não terá excedido o que há dez anos fez naquele exato espaço. A diva africana tem disco novo e energia renovada. E não dececionou. Acolitada por duas cantoras e bailarinas e um grupo que combina teclados com instrumentos tradicionais africanos, como o n"goni, a presença e voz da em-baixadora da ONU renovaram o encanto.

Quem também espalhou charme e talento a rodos foi Lura. Está feita mulher e artista de corpo e alma - ao que a sua migração há três anos para o país dos pais, Cabo Verde, não será alheia. Perante uma plateia com muitos admiradores e cabo-verdianos, Lura interpretou Herança, disco cujo nome já revela os propósitos, e deixou rendido igualmente quem não a conhecia. Com um grupo formado por um belga, um guadalupense e dois cabo-verdianos, a cantora contou com a participação, num tema, do rapper Hélio Batalha. Lura é já muito mais do que uma voz - e que voz. É uma entertainer, como se viu, por exemplo, quando lançou o convite para dançarem funaná: "O prin-cipal é dar a coxeadinha." Sines testemunhou o concerto de uma próxima diva.

Num ano em que as entradas para o castelo não esgotaram (o balanço de público está ainda por fazer) e em que as roupas com a marca FMM foram um caso inaudito de procura, referência ainda para os espetáculos da mística indiana Parvathy Baul, do rapper brasileiro Emicida e para o rock turco de Gaye Su Akyol.

