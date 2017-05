Pub

"Annie Hall", "When Harry Met Sally" ou "Casablanca" são alguns dos clássicos do cinema aos quais o coletivo Comicalate foi buscar diálogos que, em português e adaptados à atualidade, são interpretados por Mauro Hermínio, Diana Nicolau e Ana Sofia Martins na série "Couples - How I Met My Ex". Os cinco episódios são revelados hoje na livraria Ler Devagar

Carla e Paulo são um casal. Carla é designer e Paulo é ator. Paulo tem mais castings que trabalho. Paulo pede a Carla que leia com ele os guiões, para se preparar para cada prova. Carla aceita, mas frequentemente o ensaio acaba mal, quando o guião intervém na sua vida real. Este é o ponto de partida da série portuguesa Couples - How I Met My Ex, do grupo Comicalate. Para já são apenas cinco episódios, de apenas sete minutos e, antes de seguir viagem para as plataformas online, Couples - How I Met My Ex, é pela primeira vez mostrada ao público, hoje, pelas 21.30, na livraria Ler Devagar, na LX Factory, num convite aberto a todos, seguindo-se outros locais na capital.

"A Carla é a típica mulher que quer saber tudo sobre a ex-namorada do namorado e que depois é confrontada com um bocadinho de too much information", diz Ana Sofia Martins, atriz convidada para integrar o elenco da série concebida por um coletivo de técnicos, atores, performers, guionistas, realizadores, unidos na vontade de fazer mais e melhor, sem se conformarem com limitações e possibilidades. "Cada um trabalha com o que tem para dar", segundo os próprios. O fruto desta parceria dinâmica entre todos é transmitido através de vários conteúdos audiovisuais disponíveis no site Comicalate.com, onde já se pode assistir a várias produções.

A pedido dela, é certo, mas com muitos pés pelas mãos à mistura, numa boa dose de irreverência, Paulo acaba a partilhar demasiada informação com Carla. No fundo, o que vai deslindando é a história da sua relação anterior resumida em diálogos eternizados no grande ecrã, textos que ele leu com a sua ex, Ana, interpretada por Diana Nicolau, desde quando se conheceram até à despedida. E, pela sua reação, parece que Carla não acha muita piada.

Ana Sofia Martins conseguiu encaixar, na preenchida agenda, as filmagens de Couples - How I Met My Ex que duraram uma manhã, quatro tardes e duas noites. Entre o trabalho como modelo e nos estúdios da novela Ouro Verde, em exibição na TVI, para onde se dirige enquanto responde ao DN, mais o que escreve diariamente no blogue missANASOFIA, a também apresentadora aceitou o convite do colega Mauro Hermínio - com quem contracenara na novela A Única Mulher - para ser Carla, a cómica namorada de Paulo que talvez faça demasiadas perguntas.

"Demo-nos tão mal eu e o Mauro que não resistimos a trabalhar juntos outra vez", brinca. E na verdade trabalhar num registo bem diferente do das novelas. "Seria tolo da minha parte fazer essa comparação", salienta a atriz referindo que esta série tem tudo para ser uma experiência totalmente diferente. A começar por um aspeto fundamental: "Zero limites", assegura a atriz.

Destaca a história em si e a forma como a equipa do Comicalate funciona: "A dinâmica deles, nossa, é algo cada vez mais presente no espírito dos jovens portugueses que querem fazer mais e melhor", revela. É esse o mote. Fazer mais e melhor sem barreiras no humor, na criatividade e num estilo audiovisual que vai ganhando cada vez mais adeptos num formato que aqui reúne vários estilos.

Com muita ironia e sarcasmo à mistura, adaptados à realidade de hoje, mas a partir de diálogos icónicos do cinema, escolhidos a dedo por Miguel Leão, realizador, produtor e um dos mentores do projeto.

De Her a Casablanca

"Por exemplo, pensei num casal no fim do seu percurso, e lembrei-me logo de Eyes Wide Shut,de Stanley Kubrick; um casal a conhecer-se, veio logo à cabeça o Alvy Singer quando conhece a Annie Hall, um dos meus filmes preferidos, e assim abria a relação deles com Woody Allen, porque para mim isso fazia todo o sentido. As músicas estão ligadas ao guião do filme que está presente em cada episódio, tento criar o mood em questão durante o diálogo e de certa forma ao longo do episódio, mantendo, depois, paralelamente uma outra linguagem fixa, aquela melancolia Woodyallienesca de que tanto gosto", explica ao DN.

E há muitos mais. When Harry Met Sally de Rob Reiner, Her de Spike Jonze, e não fica de fora, em jeito de despedida, uma emblemática cena do clássico Casablanca. Miguel Leão termina a dizer que esta série é uma declaração de amor a todas as ex-namoradas. "Seja lá o que isso for. Eu acho só que é muito bonito".