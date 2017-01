Pub

A estreia de "Silêncio" convoca vários outros momentos da presença portuguesa nas produções americanas.

"Fiquei preocupado com a aprendizagem do sotaque português. Nunca antes tinha experimentado imitar qualquer pronúncia. Mas, pesquisando sobre o modo como as pessoas vindas de Portugal falavam ao chegar aos Estados Unidos, pensei que tinha o problema resolvido. Foi nessa altura que o estúdio chamou um pescador luso-americano, com quem me sentei no escritório de Victor Fleming para conversar. Eu disse-lhe: "Então como é que você diz leetle fish?", e ele respondeu, "Digo little fish."" O relato é de Spencer Tracy, que ganhou o primeiro dos seus dois Óscares de melhor ator com a interpretação de um pescador português no filme Lobos do Mar (1937).

Esta produção da Metro-Goldwyn-Mayer, assinada por Victor Fleming e baseada no romance homónimo de Rudyard Kipling, dá-nos a história de Manuel (o nome não permite equívocos), um homem simples, de coração grande, que resgata das águas uma criança, Harvey (Freddie Bartholomew), com quem trava uma belíssima amizade. Antes deste, também Edward G. Robinson teve o papel de um pescador português num filme de Howard Hwaks, O Tigre dos Mares (1932).

A modesta crónica das personagens portuguesas em Hollywood tem uma relação natural, muito forte com o mar. Esta ideia de Portugal como "terra de pescadores". No entanto, indo mais fundo, é possível constatar que essa crónica não se fez, nem continua a fazer, só de homens da faina. Assim o prova, por estes dias, o Silêncio, de Martin Scorsese, centrado em três padres jesuítas portugueses. E se remontarmos ao cinema mudo, por exemplo, encontramos mais algumas curiosidades. Veja-se O Caso Paliser (1920), de William Parke, um dos primeiros filmes a abordar a comunidade lusa em Nova Iorque, a partir de um policial de Edgar Saltus, ou Outside de Law (1920), uma produção da Universal dirigida por Tod Browning, que já então colaborava com o seu ator regular, Lon Chaney, aqui com dois papéis simultâneos - um estudante chinês, Ah Wing, e um criminoso de origem portuguesa, Black Mike Sylva. Também a atriz russa Alla Nazimova, célebre pelas suas interpretações mudas de Salomé e Marguerite Gautier (A Dama das Camélias), tomou um nome português, Ana Silva, em My Son (1925), de Edwin Carewe, no papel de uma mãe lutadora, imigrante numa localidade piscatória de Nova Inglaterra.

Por falar em localidade piscatória (e acabamos por voltar à relação dos portugueses com o mar), mais contemporâneo é o filme em que Julia Roberts faz de descendente de portugueses, numa comunidade representada no Connecticut. Pizza, Amor e Fantasia (1988) é uma comédia-postal que, à semelhança do badalado O Amor Acontece (2003), em que Colin Firth se apaixona pela portuguesa Lúcia Moniz, transmite os lugares-comuns do povo serviçal, humilde e brejeiro - neste último, com uma cena particularmente estereotipada.

No ziguezague do tempo, é possível recuarmos ainda ao período da II Guerra Mundial, em que Hollywood se centrava muito nesse tema, e Lisboa, capital do país da neutralidade, era mencionada pelo exclusivo atributo de passagem para a América, como se ouve em Casablanca (1942). Mas Lisboa, recriada pelos estúdios da Warner Bros., por essa altura foi também palco de um thriller de guerra com Hedy Lamarr, Os Conspiradores (1944), em que não faltam personagens com nomes bem portugueses. Uma delas, que surge apenas a cantar fado numa taberna, é a irmã de Carmen Miranda, Aurora.

E claro que não esquecemos a extraordinária artista nascida em Marco de Canaveses. Carmen Miranda foi uma verdadeira atriz-personagem que, depois de 30 anos passados no Brasil, levou o corpo e a voz carregados de exotismo para Hollywood. Lá, na era do mudo, tivemos também o ator Tony D"Algy. Agora são portugueses como Joaquim de Almeida, Maria de Medeiros e Diogo Morgado que prolongam a nossa presença na terra dos sonhos.